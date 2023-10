Legestativ kollapsede, da det var fyldt med skolebørn

Et frikvarter fik fredag ved middagstid en brat afslutning for flere børn på Frejlev Skole, da et legestativ brasede sammen under dem.

Børnene slap dog fra ulykken med lidt knubs og blå mærker, fortæller afdelingsleder på skolen Allan Jensen.

Der er formentligt tale om børn fra tredje klassetrin.

Han så ikke selv, hvad det skete og kan derfor heller ikke komme med et bud på, hvad årsagen til ulykken kan være.

Allan Jensen fortæller, at legestativet er sikret, så børnene ikke kan klatre mere på det.

- Vi går ind og analyserer på, hvorfor og hvordan det skete, siger han.

Han oplyser samtidig, at børnene nok blev lidt forvirrede i momentet, men ikke var chokerede eller helt ude af den efterfølgende.

Derfor kunne dagens undervisning fortsætte som normalt.