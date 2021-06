Lejlighed fyldt med sort røg: Det kunne være endt helt galt

AALBORG:En lejlighed på Sjællandsgade midt i Aalborg blev søndag eftermiddag kort før kl. 14 ramt af brand.

Ilden opstod i køkkenet i lejligheden på 2. sal. Her var der efterladt ting på et tændt komfur, og det startede branden, som fyldte lejligheden med kraftig, sort røg.

En beboer i lejligheden nåede ud og fik ringet 112, og Nordjyllands Beredskab nåede hurtigt frem og sendte røgdykkere ind..

- Det tog fem minutter at slukke ilden, men hele lejligheden er sodskadet, fortæller indsatsleder Bent Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Ingen personer kom noget til ved branden. Brandskaderne var begrænset til omkring komfuret.

Set mange gange før

Årsagen til branden er bestemt ikke usædvanlig.

- Vi ser ofte, at folk har lagt noget på komfuret, hvorefter der opstår brand. Alt, der ikke er gryder eller pander, har intet at gøre på et komfur, siger Bent Pedersen.

Bedre blev det ikke af, at der angiveligt ikke var røgalarm i den brandramte lejlighed. Hvis personer havde ligger og sovet, da lejligheden blev fyldt med røg, kunne det have kostet liv, påpeger indsatslederen.

Tweet fra Nordjyllands Beredskab om branden: