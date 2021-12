Lejlighed totalskadet efter brand

AALBORG:Nordjyllands Beredskab fik klokken 17.26 en alarm fra Beatesmindevej i Aalborg, hvor der var udbrudt brand i en lejlighed. Da brandfolkene kom til stedet, vidste man ikke om der var nogen i lejligheden, så det første man gjorde var at gå hele lejligheden igennem for at sikre sig, at der ikke var personer derinde, der skulle hjælpes ud.

Lejligheden viste sig dog at være tom, fortæller indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg, og derefter kunne personellet gå i gang med at slukke branden.

Efter ilden var slukket, var status, at lejligheden var blevet totalskadet af branden, mens lejligheden ovenover samt kælderen under havde fået lidt røgskader.

Beboerne i de øvrige lejligheder i opgangen havde selv forladt deres lejligheder i forbindelse med branden, så det var ikke nødvendigt for brandfolkene at gøre noget i den retning.

Årsagen til branden er endnu ikke klarlagt.