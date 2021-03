Lempelser på vej: Flere passagerer i kollektiv trafik

NORDJYLLAND:Der er godt nyt til de nordjyder, der er afhængig af den kollektive trafik.

Fra på tirsdag - 6. april - åbner Nordjyllands Trafikselskab dørene for flere passagerer i busserne.

Det oplyser Mette Henriksen, kundechef i NT, i en pressemeddelelse.

Lempelserne er er resultat af den generelle genåbningsplan for samfundet, og konkret betyder det fra tirsdag, kapaciteten i busserne øges fra de nuværende 50 pct. til 70 pct. Dvs. at der må sidde kunder på samtlige sæder og stå kunder på halvdelen af ståpladserne.

Fordørene åbnes også, så der igen er påstigning foran og afstigning midt eller bag i bussen for at imødekomme det større antal kunder.

Busserne fungerer stadig som selvbetjeningsmiljøer, hvor kunden selv skal købe billet før påstigning eller checke ind med kort ved påstigning.

I skolebusserne vender dagligdagen helt tilbage. Her fjernes alle restriktioner for at imødekomme det stigende antal skoleelever, som skal tilbage i folkeskolen.

I de små biler i flextrafikken må der højst bookes plads til to personer pr. bil. Begge skal sidde på bagsædet. Der må tages det antal kunder med i de store biler, der svarer til, at der sidder kunder på alle vinduespladser med undtagelse af forsædet. Man vil igen kunne booke ture til flere end to personer.

I togene er der ingen ændring. Kapaciteten vil fortsat være 50 pct.

Der skal fortsat anvendes mundbind under rejsen og ved ophold på busterminaler og perroner.