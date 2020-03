Lidt for højt ambitionsniveau: Forældre og lærere har det svært med hjemmeundervisning

AALBORG:Det er ikke let arbejde hjemmefra på fuld tid og samtidig hjælpe børn, der er sendt hjem fra daginstitutioner og skoler, med omsorg og hjemmeundervisning. Det må mange forældre sande i disse dage, og derfor får skolernes ambitioner i forhold til, hvad der kan lade sig gøre kritik fra flere sider. Blandt andre af Aalborg Lærerforening og Foreningen af forældre til børn med særlige behov, BHOV Aalborg.

- Problemet opstår blandt andet, fordi mange sidder hjemme og arbejder og samtidig skal hjælpe deres børn. For eksempel med at komme på sporet igen, hvis der er teknisk eller andet, de ikke forstår. Og det er et stort pres at lægge på familierne i en situation - og måske ikke lige det, de har brug for - i en situation, hvor der er også er andre ting, der er vigtige. For børnene oplever jo ikke det her som en ferie, men snarere som en form for fængsel eller isolation, hvor de savner deres kammerater og fritidsmuligheder, siger formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen.

Formand for Aalborg Lærerforening Karsten Lynge Simonsen efterlyser en justering af ambitionsniveauet i forhold til hjemmeundervisning. Også i forhold til de familier, der ikke selv er i stand til at hjælpe deres børn. Arkivfoto Michael Bygballe

Udsatte elever rammes hårdt

Han synes især, det er bekymrende i forhold til de børn og forældre, som ikke har så mange ressourcer.

- Fjernundervisning kan måske godt fungere for eleverne i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne. I hvert fald hvis de har en vis arbejdsmoral og en ordentlig internetforbindelse. Men mindre børn skal have meget hjælp, og det er ikke alle, der er i stand til at løfte den opgave. Vi har f.eks. stadig en del familier i Aalborg, der ikke har internet, og det kan også være at far og mor ikke selv har ret megen uddannelse, forklarer han.

- Så der vil være en række familier, som ikke kan tage det ansvar og løfte det, og dem synes jeg bestemt ikke, vi skal pege fingre af, tilføjer lærerformanden.

Han efterlyser blandt andet, at der fra regereringens side tages stilling til, hvad der skal ske med de elever, der skal til afgangseksamen og om det i den aktuelle situation ikke vil være bedre at nedskrive minimumstimetallet for de forskellige fag. Men der er også brug, for at de lokale skoleledelser justerer ambitionsniveauet, så det bliver mere realistisk.

- De fleste børn har brug for en hverdag og en struktur for at få tingene til at hænge sammen. Så jeg tør slet ikke tænke på, hvor stor en udfordring det her er for forældre til børn med særlige behov, fortsætter han.

- Derfor forventer jeg også, at ledere og medarbejdere får afstemt forventningerne bedre, så vi får mængden af hjemmeopgaver og ambitioner ned på et niveau, der er mere realistisk, understeger han.

- Karantænen kan jo sagtens komme til at vare i længere tid, og seks uger er lang tid for et barn at være spærret inde uden at kunne komme med ud at handle, spille fodbold og så videre. Og i den situation er det værste altså ikke, om de får lavet deres matematikstykker.

Claus Bakkeløkken Bunk er en af de forældre, som har delt sine frustrationer over de mange hjemmeopgaver på de sociale medier. Arkivfoto: Michael Koch

- Virkelig ambitiøst

Claus Bakkeløkken Bunk fra Aalborg, som er en af de forældre, der har delt sine bekymringer over mængden af hjemmearbejde på Facebook, er helt enig:

- Da min datter startede ud med fjernundervisning mandag morgen, sukkede hun dybt. Og selvom man som forælder er tilbøjelig til sige ”bare klø på”, måtte jeg give hende lidt ret, da jeg så ambitionsniveauet og mængden af arbejde, fortæller han.

- Det er jo ikke bare opgaver, men også alle mulige systemer, der skal downloades, og som man skal have til at virke. Og selvom der skal lyde et kæmpe thumbs-up til lærerne herfra - for de har virkelig gjort sig umage - håber jeg på sigt, man finder en mere rimelig løsning, for det, vi har set hidtil, er virkelig ambitiøst, tilføjer han.

Her er hvad en elev i 6. klasse blev bedt om mandag

Et fag ad gangen

Marlene Qvist Simoni fra BHOV Aalborg føler sig også udfordret.

- Det opleves selvfølgelig lidt forskelligt alt efter, om man har et barn, der går i almenskolen eller et specialtilbud. For - som det ser nu lige nu - er almenskolerne meget ambitiøse, og der er meget lidt struktur, så der er meget børnene og deres forældre selv skal finde ud af. Og det er ikke nemt, når man i forvejen har et barn, der har brug for ekstra støtte, forklarer hun.

Marlene Qvist Simoni fra BHOV Aalborg er også bekymret. Arkivfoto: Hans Ravn

Ifølge Marlene ser det dog ud til, at specialtilbudene er knap så ambitiøse.

- Det er mere noget med nogle links til, hvad man kan lave i forhold til hvad, man har mulighed for og lyst til og hvordan, det passer ind i de enkelte familier, fortæller hun.

BHOV har allerede været i kontakt med skolechefen i Aalborg Kommune for at høre, hvordan man på sigt vil takle problemstillingen.

- Lige nu opleves det meget voldsomt og meget lidt struktureret. Der er mange opgaver, og jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det opleves for de børn, der eventuelt skal sidde med det alene, siger hun.

Marlene Qvist Simoni har selv en datter, der går på efterskole, og her har man valgt at takle fjernundervisningen på en lidt anden måde. Eleverne får nemlig kun opgaver til et fag om dagen, og det virker for de fleste så overskueligt, at hun ville ønske, at flere gik den vej.

- Det kan godt være, at der så vil være nogen, der kommer til at mangle lidt på længere sigt. Men der er altså mange børn med særlige behov, som ikke er i stand til at arbejde alene, påpeger hun.

Formand for skolelederne i Aalborg Kommune Carsten Søndergaard regner med, at skolerne selv kommer til at justere ambitionsniveauet henaf vejen. Arkivfoto

Overvejer justering

Ifølge Carsten Søndergaard, som er formand for skolelederne i Aalborg, skal forældrene nok ikke forvente, at der kommer en samlet udmelding eller standard for niveauet på fjernundervisning fra kommunens skoleforvaltning.

- Det vil være svært for os, at melde den slags ud, fordi skolerne er så forskellige. Så det eleverne kan magte på en skole, er måske lidt for svært for andre. Så jeg tror, det bliver noget, vi bliver nødt til at finde ud af at justere henad vejen som skoleledere, forklarer han.

Carsten Søndergaard mener også, der kunne være en ide, at inddrage de pædagoger, der er sendt hjem noget mere. For i øjeblikket er det meget op til lærerne at finde på noget, eleverne kan lave hjemmefra, og her kunne pædagogerne måske byde ind med ideer til nye lege og aktiviteter.

- Kommer det her til at vare mere end to uger - og det tror jeg desværre det gør- får vi også brug for at finde ud af, hvad vi skal gøre i forhold til de børn, der er særligt udsatte. Det kan for eksempel være nogen af dem, der plejer at gå i specialklasse, men også børn fra opholdssteder og lignende, og det forventer jeg bestemt, vi finder en løsning på i den nærmeste fremtid, siger han.