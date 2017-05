Lig i havn ventes identificeret torsdag

AALBORG: Onsdag aften blev der fundet liget af en mand i havnen i Aalborg. Fundet skete ved Østre Havn ved Beddingen.

Det var en borger, der fandt liget og kontaktede Nordjyllands Politi. Dykkere blev sendt til stedet og bjærgede den afdøde.

Torsdag morgen oplyser vagtchef Jess Faldberg, at liget er sendt til retsmedicinsk institut i Aarhus. Her skal man forsøge at identificere liget og finde frem til en dødsårsag.

Vagtchefen regner med, at det kan ske senere torsdag.

Politiet oplyser, at liget har ligget i vandet i et stykke tid.