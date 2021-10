Lille hund bidt ihjel - hundeejer bidt i ansigt og på hænder

VADUM:En lille hund blev tirsdag i sidste uge bidt ihjel af en bullterrier, der også satte tænderne i hundens ejer.

Bullterrieren er nu blevet aflivet, og manden, der havde ansvaret for hunden, har fået en bøde på 4000 kroner, oplyser politikommissær Henrik Jensen, fra dyrevelfærdssektionen hos Nordjyllands Politi.

Ejeren af bullterrieren var ikke hjemme, da hunden gik til angreb.

Han havde fået en anden til at passe hunden, men på et tidspunkt stak bullterrieren af fra huset og løb ned af vejen, hvor den kastede sig over den lille hund af racen cavalier king charles spaniel.

Den lille hund blev bidt så voldsomt, at den måtte aflives, og under angrebet blev den lille hunds ejer også bidt i ansigtet og på hænderne, fortæller Henrik Jensen.

Skaderne blev af en dyrelæge vurderet til at være skambid, og så kan politiet træffe afgørelse om, at hunden skal aflives.

Det havde ejeren af bullterrieren heller ingen indvendinger imod, oplyser Henrik Jensen.

Bøden på 4000 kroner er givet til personen, der passede hunden - og altså ikke til ejeren.