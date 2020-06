Lille trafikuheld - stor kø

AALBORG:To biler stødte sammen i Limfjordstunnelen i det nordgående rør klokken 15.24 mandag eftermiddag. Det klassiske myldretidsuheld på det sted, når trafikken er tæt og bilisterne også kører tæt; for tæt. Og det var sådan cirka det værst tænkelige tidspunkt for sådan et uheld.

Der skete kun mindre materiel skade, oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi, og der var hurtigt ryddet op igenj. Klokken 15.44 kunne Vejdirektoratet melde, at alle spor i tunnelen var åbne igen.

Men stoppet i trafikken bredte sig som ringe i vandet bagud, hvor de hjemrejsende bilister kom til at holde i kø helt ud til frakørslen ved Aalborg Syd - mandag eftermiddag klokken 16.30 er køen endnu ikke afviklet.