Lille Vildmose ulmer stadig: Vi kan ikke se, hvor det brænder

Det ulmer forsat i jorden i Lille Vildmose, hvor Nordjyllands Beredskab mandag blev kaldt ud til en lille brand i et læbælte.

Det var dog mere omfattende end som så, og beredskabet endte med at grave en rende rundt om området og sætte jordspyd i, som sprøjter vand ned i jorden.

Fire brandmænd har stået vagt hele natten, og det forsætter op af dagen i dag. Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Niels Eltzholtz regner med, at de vil være der til ud på eftermiddagen.

Vagternes opgave er at sørge for, at vandforsyningen fungerer. Beredskabet pumper vand fra et åløb cirka en kilometer væk.

Men det kan være svært for brandmændene at se, hvorvidt deres indsats gør en forskel, da branden foregår nede i jorden, hvor der ligger omkring en halv meter spagnum.

- Vi kan ikke se, hvor det brænder. Vi kan kun kigge på tingene og sige, at nu virker det som om, at vi har slukket det ned, fordi der er så meget vand i området, og så må tiden vise, om det var korrekt, siger Niels Eltzholtz.

Dog bør det ikke kunne udvikle sig til en katastrofe som i 2018, hvor brandfolk i flere uger kæmpede for at få slukket en naturbrand i Lille Vildmose.

- Vi har afgrænset området, så hvis ikke jordspyddene har den ønskede effekt, så kan branden ikke sprede sig, siger Niels Eltzholtz, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.