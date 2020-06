Limfjordstunnelen var spærret: Varebil brændte med 400 liter diesel på ladet

AALBORG:Limfjordstunnellen blev mandag morgen spærret i begge retninger.

En varebil var brudt i brand, og politi og redningsmandskab ankom hurtigt til stedet. Meldingen om branden kom klokken 7.21.

Det var en varebil , der kørte op i enden på en biltransport, og efterfølgende udbrød der brand i motoren på varebilen.

Varebilen var en anlægsgartner med en tank med 400 liter diesel på ladet.

Uheldet skete i det sydgående spor lige ved udkørsel af tunnellen.

- Men den brandende varebil holder lige under et stort fjernvarmerør, og derfor besluttede jeg at få lukket trafikken i begge retninger, da jeg ikke kendte konsekvensen, hvis fjernvarmerøret ville blive påvirket af varen og tager skade, fortæller indsatsleder Bent Pedersen.

Han fortæller, at man dog hurtigt fik slukket branden, uden at der opstod større skade.

- Herudover var der arbejde med at få fjernet bilen, så tunnellen kunne åbne igen, da det var et kritik tidspunkt - lige i myldretrafikken, at uheldet sker, siger indsatslederen, der havde syv mand på opgaven med at slukke branden.

Der skete ikke personskade, men føreren af varebilen klagede over smerter i ryggen, og blev undersøgt i ambulance på stedet.

Branden skabte voldsom kø i både det nordgående og det sydgående spor - også efter at alle spor i Limfjordstunnelen blev genåbnet.

Nordjyllands Politi opfordrede trafikanter til at finde en alternativ rute.