Blev stjålet fra hjemmet: Jagten på Ozzy er måske snart slut

TYLSTRUP:De var egentligt fire i hundefamilien: Far Gizmo, mor Amy, søster Alba og bror Ozzy. Linda Andersen ejer de fire hunde af racen griffon petite brabancon, og hun ville egentligt ikke have haft så mange hunde. Men da mor Amy blev gravid og i maj 2019 fødte et søskendepar, som holdt sammen og kom til at betyde meget for hinanden, ændrede Linda holdning.

- Jeg besluttede mig for at beholde dem alle, fortæller hun til Nordjyske.

Men 29. juli 2021 blev firkløveret splittet op, da der blev begået indbrud i Linda Andersens hjem.

Privatfoto

Den lange historie er, at Lindas fire hunde blev stjålet sammen med hendes bil og nogle andre ting fra hjemmet. Sagen blev anmeldt til Nordjyllands Politi, som bekræfter anmeldelsen og at have haft gang i en efterforskning.

- Vi har været på flere konkrete adresser. Sagen kører fortsat, og der er flere mistænkte i den, fortæller politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Efter tyveriet gik der ganske få dage, før Linda Andersen blev kontaktet af politiet, som havde fundet et match hos Nordjyllands Dyreinternat i Hjallerup. Her var Gizmo dukket op. Han kom hjem og blev efter en måneds tid forenet med Alba, som Linda selv fandt hos en med relation til indbruddet. 27. oktober fulgte Amy, som blev fundet hos en med relation til den mistænkte. Og tilbage venter altså Ozzy at komme tilbage til sin familie.

Ozzy - her med far Gizmo i baggrunden. Privatfoto

Det nyeste i sagen er et tip om, at Ozzy siden starten af november har befundet sig hos en familie i Aalestrup.

- Jeg har fået at vide, at han er på en gård hos en familie med børn. Vi har kørt rundt i området i to dage nu, men vi kan ikke finde ham, siger Linda, som bare gerne vil have sin hund hjem igen.

Udover at køre Aalestrup tynd har Linda og veninden Maria lavet opslag på Facebook. Alt i håb om, at det vil lykkes at få Ozzy hjem igen.

Hvis man har oplysninger i sagen, bedes man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.

- Vi hører meget gerne, hvis man har nogle konkrete oplysninger, siger politikommissær Ulf Munch Sørensen.