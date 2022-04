Lindholm-boliger renoveres for trecifret millionbeløb

NØRRESUNDBY: På et beboermøde i sidste uge nikkede et stort flertal af de fremmødte beboere i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 10 i Lindholm ja til et omfattende renoveringsprojekt.

Dermed slutter de sig til naboafdelingen, som sidste år også godkendte en renoveringsplan, og Sundby-Hvorup Boligselskab kan nu samlet renovere 765 Lindholm-boliger for tilsammen 386 mio. kroner

Renoveringsplanerne har været længe undervejs. Men Sundby-Hvorup Boligselskab har hele tiden været i dialog med beboerne, som altså forleden kvitterede med et stort ja til planerne.

- Det er vigtigt for os, at beboerne i den enkelte boligafdeling oplever, at der bliver lyttet fra boligselskabet, og at de har indflydelse. Derfor blev renoveringsprojektet også indledt med et omfattende 360-graders eftersyn, hvor alle beboere kunne komme med deres ønsker og bekymringer. Og hele vejen har vi involveret og orienteret beboerne om projektet, siger Direktør i Sundby-Hvorup Boligselskab, Jens Erik Grøn.

Boligselskabets afdeling 10 består af 224 boliger i Lindholm. Der er tale om både lejligheder og dobbelthuse, som ligger spredt på flere adresser i Lindholm, og de forskellige bygningsafsnit er opført på forskellige tidspunkter og har derfor også forskellige byggetekniske problemer, der skal løses med den godkendte renoveringsplan.

Planen indeholder blandt andet renovering af facader, vinduer og døre, nye altaner og mange steder også nye badeværelser. 48 boliger totalrenoveres og gøres tilgængelige for gangbesværede.

En del af renoveringsplanen er også at skabe nye, trygge udearealer, som giver plads til aktiviteter og samtidig styrker boligselskabets grønne profil.

Renoveringen støttes af Landsbyggefonden. Og efter planen går arbejdet i gang om godt et år og forventes afsluttet i løbet af 2026.

Vi har talt om den nødvendige renovering gennem flere år. Og mange var nok ved at miste tålmodigheden. Men der var mødt rigtig mange beboere frem til vores møder, og vi kan nu se frem til, at håndværkerne skal i gang inden for en overskuelig fremtid. Anja Grønkjær Madsen, afdelingsformand, Sundby-Hvorup Boligselskab

Afdelingsformand Anja Grønkjær Madsen, der repræsenterer beboerne i afdelingen, glæder sig især over, at det var et stort flertal blandt beboerne, der sagde ja til helhedsplanen. 79 stemte ja og 18 nej på afdelingsmødet.

- Vi har talt om den nødvendige renovering gennem flere år. Og mange var nok ved at miste tålmodigheden. Men der var mødt rigtig mange beboere frem til vores møder, og vi kan nu se frem til, at håndværkerne skal i gang inden for en overskuelig fremtid, siger hun.

For boligselskabets formand Hans Bøyen Christensen var det også en glædens dag, da beboerne godkendte renoveringsplanerne.

- For vores beboere og for hele Lindholm er det en stor nyhed, at vi nu samlet kan give 765 boliger et tiltrængt løft og dermed fastholde Lindholm som en attraktiv bydel med gode boliger til fornuftige huslejer, siger han.