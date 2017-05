Live: Randers-AaB

RANDERS: For første gang i foråret forsøger AaB-træner Morten Wieghorst sig med både Jannik Pohl og Jakub Sylvestr fra start, når det onsdag aften gælder en udekamp mod Randers FC.

AaB har også brug for mål, efter at fredagens første opgør i Europa Leagues playoff endte med et 0-2-nederlag til kronjyderne.

AaB giver som ventet også comeback til anfører Rasmus Würtz, mens svenske Markus Holgersson også er tilbage i startopstillingen.

AaB’s startopstilling (4-4-2): Nicolai Larsen - Joakim Mæhle, Markus Holgersson, Kasper Pedersen, Jakob Ahlmann - Edison Flores, Magnus Christensen, Rasmus Würtz, Rasmus Thellufsen - Jannik Pohl, Jakub Sylvestr

Der er kampstart i Randers klokken 18, og du kan følge kampen minut for minut i nedenstående boks.