Live: AaB møder oprykkerne fra Viborg - se med på Nordjyske.dk

FODBOLD:AaB tabte 0-1 til Hobro IK i den første testkamp forud for den nye sæson torsdag eftermiddag efter en skuffende indsats.

I dag gælder det testkamp nummer to, når det nyoprykkede superligamandskab fra Viborg FF kommer på besøg.

Nordjyske.dk streamer kampen live på Nordjyske.dk. Der er kampstart kl. 14.00

Bag mikrofonerne sidder Nordjyskes sportsredaktør Claus Jensen, og han får selskab af tidligere fodboldspiller, agent og ekspert, Thomas Gaardsøe.

For at følge livestreamingen af de to opgør skal du have et abonnement. Nye kunder kan oprette sig fra 79 kroner, og abonnementet bliver ikke automatisk fornyet.