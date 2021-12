Live: Følg Aalborg Håndbolds topkamp mod GOG her

HÅNDBOLD:Et på alle måder begivenhedsrigt 2021 rundes af i aften med en kamp mellem de to bedste håndboldhold i Danmark: GOG og Aalborg Håndbold.

Der har været spekuleret en del i, hvilken forfatning de to hold ville møde op i. Et hurtigt kig på de officielle holdopstillinger viser, at begge hold stort set har alle spillere klar til kamp. Aalborg Håndbold mangler Jonas Samuelsson, men ellers er alle ikke langtidsskadede spillere med.