Live: Hør om vinderprojektet bag Sprittens flotte kunstcenter

Den fredede og velkendte værkstedsbygning og kedelhal skal omdannes til en ny bydel i Aalborg, der skal kendes for kunst og kultur.

Som et centrum kommer det nye store kunstcenter, der skal indgå med monumentalværket Cloud City af den argentinske kunstner Tomás Saraceno - et værk der sammenlignes med Olafur Eliassons regnbue over ARoS i Aarhus.

Hvilke arkitekter, der står bag kunstcentret, samt helhedsplanen for den nye bydel, der også omfatter området omkring kunstcentret, omdannelsen af den eksisterende havnefront og klimatilpasning mod Limfjorden, blev afsløret torsdag eftermiddag.

Program:

Kl. 15: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen om Sprittens betydning og historie

Kl. 15.10: Velkomst ved formand for Ejendomsfonden og dommerkomitéen, Peter Spøer

Kl. 15.20: Initiativtager og udvikler, Martin O. Nielsen om idéen bag kunstcentret og et saracenoværk i Aalborg

Kl. 15.30: Filantropidirektør Nina Kovsted Helk, Realdania om deres prioritering af Spritten

Kl. 15.40: Dommerkomiteens vurderinger af de to projekter v. Christoffer Harlang og Helle Søholt

Kl. 16: Vinderprojektet præsenteres v. vinderteamet

Kl. 16.20: Spørgsmål fra salen