Live: Følg afsløringen af vinderprojektet for Artcenter Spritten

Den fredede og velkendte værkstedsbygning og kedelhal skal omdannes til en ny bydel i Aalborg, der skal kendes for kunst og kultur.

Som et centrum kommer det nye store kunstcenter, der skal indgå med monumentalværket Cloud City af den argentinske kunstner Tomás Saraceno - et værk der sammenlignes med Olafur Eliassons regnbue over ARoS i Aarhus.

Hvilke arkitekter, der står bag kunstcentret, samt helhedsplanen for den nye bydel, der også omfatter området omkring kunstcentret, omdannelsen af den eksisterende havnefront og klimatilpasning mod Limfjorden, afgøres i eftermiddag. Følg med her

Følg offentliggørelsen live herunder

Program:

Kl. 15: Borgmester Thomas Kastrup-Larsen om Sprittens betydning og historie

Kl. 15.10: Velkomst ved formand for Ejendomsfonden og dommerkomitéen, Peter Spøer

Kl. 15.20: Initiativtager og udvikler, Martin O. Nielsen om idéen bag kunstcentret og et saracenoværk i Aalborg

Kl. 15.30: Filantropidirektør Nina Kovsted Helk, Realdania om deres prioritering af Spritten

Kl. 15.40: Dommerkomiteens vurderinger af de to projekter v. Christoffer Harlang og Helle Søholt

Kl. 16: Vinderprojektet præsenteres v. vinderteamet

Kl. 16.20: Spørgsmål fra salen