Her er den nye borgmester i Aalborg

AALBORG: Lasse Frimand Jensen bliver Socialdemokratiets spidskandidat - og dermed borgmesterkandidat - ved kommunalvalget 2025.

Det står klart, efter Ulla Astman, tidligere regionsrådsformand og nuværende formand for Socialdemokratiet i Aalborg, tirsdag aften klokken 19 gik på talerstolen i Vejgaard Hallen.

Her meddelte hun resultatet af den urafstemning, som de omkring 1000 stemmeberettigede socialdemokrater i Aalborg Kommune har kunnet deltage i for at sætte navn på partiets spidskandidat til næste kommunalvalg.

Da Ulla Astman sagde Lasse Frimand Jensens navn højt, stod det også klart, at navnet på Aalborgs borgmester frem til valget er på plads.

Gense afsløringen af den kommende borgmester - og læs nedenfor meget mere om reaktionerne:

Kender til presset

På talerstolen sagde den nyvalgte spidskandidat, at han har oplevet valgkampen som noget positiv, og han vil nu samle byrådsgruppen og se fremad.

- Der findes ikke nogen større ære end at være vores partis spidskandidat til valget i 2025. Det er en stor opgave, fordi vi skal genvinde borgmesterposten. Det gør vi kun, hvis vi står sammen i byrådsgruppen, sagde Lasse Frimand Jensen.

De to spidskandidater. Foto: Martin Damgård

Flemming vil i byrådet

Hans modstander, Flemming Møller Mortensen, erkendte nederlaget og fastholdt, at han fortsat vil stille op som kandidat til kommunalvalget i 2025. En udmelding som blev modtaget med klapsalver af publikum.

- Jeg synes valgkampen har været fair og jævnbyrdig, sagde Flemming Møller Mortensen inden han rundede af med rosende ord til sin modstander.

- Selv om vi skulle differentiere os, er vores venskab blevet endnu tættere. Det vil jeg sørge for at holde godt ved lige. Du er en dygtig fyr.

En krammer til Flemming Møller Mortensen. Foto: Martin Damgård

Ny borgmester

Da Lasse Frimand Jensen allerede sidder i byrådet, vil han nemlig overtage posten efter Thomas Kastrup-Larsen, der stoppede efter næsten 10 år på posten. Dermed er borgmesterfejden i Aalborg afgjort.

Lasse Frimand Jensen vil få borgmesterkæden om halsen første gang på et byrådsmøde midt i juni, og begynde på borgmesterkontoret dagen efter. Han bliver den niende socialdemokratiske borgmester i Aalborg Kommune i streg.

Borgmesterblod i årerne

Da Thomas Kastrup-Larsen i slutningen af marts meldte ud, at han ville stoppe som borgmester før tid, gik der ganske få dage, før Lasse Frimand Jensen meldte sig som kandidat til posten.

Det var ikke så overraskende. Der løber socialdemokratisk borgmesterblod i den 37-årige politikers årer - farfar Kjeld Jensen var borgmester i Støvring, far Frank Jensen overborgmester i København.

Men Lasse Frimand Jensen har også selv erfaring at trække på. Det lagde han selv vægt på, da Nordjyske interviewede ham om, hvorfor han gerne vil være borgmester:

- Det vil jeg, fordi jeg har noget at byde på i forhold til lederskab. Jeg har 12 års erhvervserfaring og været ni år i byrådet, hvor jeg har været gruppeformand og haft nogle forskellige formandsposter, så jeg har den nødvendige erfaring.

Hurtig afklaring

I samme interview pegede han på, at den største forskel på ham selv og Flemming Møller Mortensen som spidskandidater var af praktisk karakter.

- Den største forskel er, at vi kan få en hurtig afklaring. Hvis jeg vinder bliver jeg borgmester umiddelbart, og vil være spidskandidat til næste valg. Hvis det bliver Flemming, skal vi have en midlertidig borgmester i to år. Jeg kender byrådsarbejdet og har en god relation til de andre medlemmer - både dem i min egen gruppe, men også dem fra andre partier. Så er der selvfølgelig det der med, at jeg er 37, og han er 59.

Større politiske mærkesager har ikke fyldt i valgkampen. Lasse Frimand Jensen har dog understreget, at han fuldt ud bakker op om Egholmlinjen, når det kommer til 3. Limfjordsforbindelse. Der kommer den kommende borgmester altså ikke til at trække i en anden retning.

Splittelse i partiet

I løbet af valgkampen har Lasse Frimand Jensen - ligesom Flemming Møller Mortensen - holdt sig noget i baggrunden i den offentlige debat.

Det gjorde byrådsgruppen og baglandet derimod ikke. Her har valgkampen buldret afsted offentligt, og en vis splittelse i partiet har vist sig.

To grupperinger i byrådet har offentligt meldt ud, hvem de støtter - på trods af en angivelig aftale om ikke at melde noget ud.

Den mest markante udmelding i valgkampen var uden tvivl, da 1. viceborgmester Helle Frederiksen kaldte Flemming Møller Mortensen for en splitter, da han ikke havde taget kontakt til alle socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Omvendt kaldte hun Lasse Frimand Jensen for en samler.

- Hvis jeg skal kigge på, hvad jeg har brug for i en lederprofil, så skal det være én, som favner alle. For mig at se er det andet ikke skidegodt lederskab, sagde hun til Nordjyske.

Men ganske sigende for både Lasse Frimand Jensen og Flemming Møller Mortensens måde at køre valgkamp på, var svaret fra Flemming Møller Mortensen på sms:

- Jeg har ingen kommentar.