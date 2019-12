20 personer anholdt og mistænkt for at forberede terrorangreb i Danmark

KØBENHAVN:Københavns Politi har i samarbejde med PET iværksat en lang række aktioner på baggrund af mistanken om forberedelse af terrorangreb med et millitant, islamistisk motiv i Danmark.

Flere af landets politikredse var involveret i aktionen. I Nordjylland var politiet til stede på Ravnkildevej i Aalborg Øst, hvor et større område omkring en beboelsesejendom var afspærret. I Stormgade blev en kollegiebolig ransaget i forbindelse med aktionen.

Til stede ved pressemødet i København var chefpolitiinspektør i Københavns Politi Jørgen Bergen Skov og chefpolitiinspektør og operativ chef i PET Flemming Drejer.

Vi har ransaget 20 adresser og anholdt 20 personer, fortalte chefpolitiinspektør i Københavns Politi Jørgen Bergen Skov.

- Vi kan konstatere, at der findes mennesker i Danmark, som har kapacitet til at fremstille sprængstoffer og bruge våben, for der er fundet remedier til fremstilling af sprængstof, og man har forsøgt at fremskaffe våben, sagde chefpolitiinspektøren.

Flere personer vil blive fremstillet i lukkede grundlovsforhør torsdag sigtet efter paragraf 114, styk 1.

Straffeloven § 114 For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade. VIS MERE

Der er ikke flere mistænkte personer på fri fod.

Operativ chef i PET Flemming Drejer fortalte, at flere personer forberedte et terrorangreb med et militant islamistisk motiv. PET ser med stor alvor på sagen. Sagen bekræfter, at der er personer, der både har intention og kapacitet til at begå terrorangreb, sagde han.

- Det ændrer ikke på terrortruslen mod Danmark, den er fortsat alvorlig. Vi gør vores yderste for at passe på Danmark. Vi skal ikke lade os kue af terror, sagde Flemming Drejer.

Pressemødet blev afsluttet efter fire minutter, og der var ikke mulighed for at stille spørgsmål bagefter.