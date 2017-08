Livsfarlig bro er nu fjernet

VOLSTED: Det lød voldsomt, da der i fredags blev advaret mod en bro over Lindenborg Å:

- Jeg vurderer, at broen udgør en alvorlig fare for dem, der færdes enten under eller på broen, sagde således miljøtekniker fra Aalborg Kommune, Peter Munk til NORDJYSKE.

Og sådan en risikofyldt bro kan man naturligvis ikke have stående. Derfor var en gruppe ansatte fra Aalborg Kommune tidligt mandag morgen på job for at fjerne den.

På stedet - der ligger for enden af Færgestedvej syd for Volsted på grænsen mellem Rebild og Aalborg Kommune - arbejde kommunens ansatte sammenlagt omkring to timer med at få løftet broen væk.

- Gik godt med at fjerne broen

Efterfølgende havde Peter Munk følgende kommentarer til projektet:

- Det gik faktisk godt med at få den fjernet. I det øjeblik vi begyndte at trække i den, så faldt den godt nok lidt ned i det hjørne, vi på forhånd havde frygtet for. Så risikoen var reel nok, siger Peter Munk og tilføjer, at broen efterfølgende blev løftet bort uden problemer.

- Inden vi flyttede broen kunne man rokke den på tværs af åen. Det skyldtes simpelthen jordfæstet, for broen lå på nogle rådne jernbanesveller, fortæller Peter Munk.

Baggrunden for fredagens advarsel var blandt andet, at Peter Munk frygtede, at broen simpelthen kunne være væltet ned over kano- og kajakroere, som passerede under broen.

- Hvis der var sket et uheld, så var der nok i virkeligheden bare sket det, at broen ville være faldet og havde stået skævt - ligesom, da vi begyndte at fjerne den. Den kunne godt have trykket en kano ned, men jeg tror ikke, at broen ville være væltet rundt, og det var i virkeligheden det, som vi havde frygtet mest.

Ifølge Peter Munk er broen nu trukket helt op til en nærliggende gård.

- Så må ejerne finde ud af, om den eventuelt skal skæres op.