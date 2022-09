Livsfarlig renovering - mur væltede ned over kvinde

AALBORG:Arbejdet med at vælte en trappeskakt ved en villa på Gammel Vissevej i Aalborg blev torsdag eftermiddag pludselig til livstruende alvor for en midaldrende kvinde.

Under renoveringsarbejdet væltede en mur af mursten på 1x2 meter ned over kvinden.

- Det presser hende ned over soklen på det, hun allerede har revet ned. Her sidder hun uhjælpeligt fast, men heldigvis er der plads til, at hun kan trække vejret, fortæller indsatsleder Søren Korsgaard fra Nordjyllands Politi.

Kvindens råb om hjælp blev hørt af en nabo, som alarmerede beredskabet kl. 14.28.

- Det er utroligt heldigt, at naboen hørte det. Det var en meget farlig situation, fastslår indsatslederen.

Han anslår, at kvinden sad fastklemt i ca. 20 minutter, før beredskabet nåede frem. Da først de ankom til stedet, gik det hurtigt med at befri den ca. 60-årige kvinde.

Station Aalborg er kørt til Redn. fastklemt, maskine o.l., er kørt til hændelse på Gammel Vissevej, 9210 Aalborg SØ.



Opdatering følger — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) September 14, 2022

Der blev tilkaldt både politi, lægebil og ambulance, og kvinden er nu kørt på sygehuset.

- Det er hun for at få tjekket, at der ikke er nogle organer, som er blevet klemt, oplyser Søren Korsgaard. Han oplyser, at kvinden hele tiden var ved bevidsthed.

- Men hun har nok ikke sanset så meget. Men da hun var kommet fri, havde hun overskud til muntert at bemærke, at nu var den trappe da endelig kommet ned, fortæller indsatslederen.