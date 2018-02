AALBORG: Hvordan kan en spinkel, dansk kvinde løbe det ekstremt hårde, 247 kilometer Spartathlon i Grækenland på lidt over et døgn? Undervejs krydsede hun bjerge og dale, i varme og kulde, uden at sove mere end 15 minutter undervejs.

