Løsgænger hopper ind i Venstre

AALBORG: Fra dags dato er løsgænger Kirsten Algren gået over til Venstre. Hun stiller ved det kommende kommunalvalg op på Vestres liste.

Det meddeler hun i en pressemeddelelse, hvor Venstres spidskandidat til kommunalvalget Tina French Nielsen er medunderskriver.

- Jeg går over til Venstre, fordi Venstres værdipolitik tiltaler mig. De står for en ordentlighed, som er vigtig for mig. Og jeg glæder mig til at støtte Venstre i kampen for at få en ny borgmester, siger Kirsten Algren.

Kirsten Algren meldte sig ud af Dansk Folkeparti med øjeblikkeligt virkning den 13. januar i år og blev løsgænger.

Vanvittigt

Dengang gav hun som begrundelse, at hun følte sig hånet af sine kolleger i Dansk Folkeparti efter et opstillingsmøde i partiet, hvor hun røg langt ned på partiets opstillingsliste.

- Der var ikke opbakning hverken fra bestyrelsen eller flertallet af de fremmødte, sagde Kirsten Algren dengang lige efter mødet. Hun fik ellers 1033 personlige stemmer ved valget i 2013.

Hun kaldte det også "vanvittigt" at hun røg så langt ned på listen, når hun var den eneste, der reelt var valgt af borgerne. Partiets andet medlem af byrådet Kristoffer Hjort Storm afløste Tommy Eggers i indeværende periode.

Parti dækker bredt

Kirsten Algren glæder sig til igen at komme ind i et parti, som har en styrke i, at alle områder kan dækkes af politisk. Dét, at Venstre dækker flere politiske udvalg, og dét at være en del af en åbenlyst velfungerende gruppe og have et bagland, glæder Kirsten Algren sig til.

- Der er ingen tvivl om, at jeg også i Venstre vil bruge rigtigt meget energi på ældreområdet - det er og bliver hjerteblod for mig, siger hun.

I Venstre glæder man sig også:

- Kirsten Algren har altid været en markant politiker med sine meningers mod. Det er befriende med politikere, som siger tingene lige ud. Vi glæder os også til at få et medlem i gruppen, som i den grad har viden og indsigt på ældreområdet. Og selvfølgelig også fra By- og landskabsområdet, hvor Kirsten har haft sit virke, siger partiets spids- og borgmesterkandidat Tina French Nielsen.