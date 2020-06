Lokalt kulturliv: Det sender faresignaler, at Aalborgs politikere ikke engang bakker op under en krise

- Teatre, muséer og andre kultursteder vrider sig selv til det yderste i regler, afstandskrav og håndsprit for at kunne åbne igen for deres spændte publikum, men det vækker ingen reaktioner hos politikere. Imens ligger borgmesteren og kysser græsset ude på stadion, siger Michael Marino, leder af Huset i Hasserisgade. Foto: Martin Damgård