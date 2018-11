VUC-studerende protesterer mod ny fraværsordning: Vi får fravær for at gå på toilettet

AALBORG: Flere studerende på VUC og HF Nordjylland, På Sporet 8 i Aalborg, har mandag valgt at blokere for undervisningen som en del af en national aktion i protest mod undervisningsminister Merete Risagers nye fraværsordning, som trådte i kraft 1. november..

I et forsøg på at få fraværet på landets gymnasieskoler bragt ned, får eleverne fravær for en hel lektion, hvis man kommer lidt for sent.

– Er man mere end fem minutter på toilettet, eller går man ud for at hente vand uden at meddele det til læreren, får man fravær for 45 minutter, fortæller medlem af kursistrådet på VUC og HF Nordjylland, 32-årige Louise Koch Nielsen, som går på HF på 2. år.

I protest blokerer cirka 10 studerende mandag lærerværelset, så underviserne ikke kan komme til time.

– Vi står foran døren, og ind imellem kigger lærerne lige ud og lukker så døren igen, fortæller Louise Koch Nielsen, som regner med, at aktionen varer dagen ud.

– Vi er flere, der støtter aktionen, men mange har valgt at bruge tiden på lektier eller afleveringer, ligesom der selvfølgelig også er nogle, som er uenige i aktionen. Det skal de have lov til, mener Louise Koch Nielsen.

Hun er bange for, at den nye, strammere fraværspolitik vil gøre det sværere for studerende med færre ressourcer, men som faktisk forsøger at få en uddannelse på trods af udfordringer.