Louises barnevogn blev ramt af flugtbilist: Nu er der afgørende nyt

AALBORG:Den bilist, der tirsdag eftermiddag ramte Louise Lehmann Nielsens barnevogn, hvor hendes lille søn lå nede i, har onsdag eftermiddag meldt sig selv til politiet.

Der er tale om en 20-årig mand fra Aalborg, som efter påkørslen flygtede fra stedet.

- Klokken 17.35 ringede han og meldte sig selv, siger Torben Larsen, vagtchef ved Nordjyllands Politi til NORDJYSKE.

- Så vi har været ude på hans bopæl og afhøre ham, og han bliver i første omgang sigtet for overtrædelse af færdselsloven og for ikke at give sig til kende.

Nordjyllands Politi har fortsat noget efterforskningsarbejde foran sig i sagen, og der kan derfor komme yderligere sigtelser til.

Manden forklarede ifølge vagtchefen, at han gik i panik, og at det var derfor han kørte fra stedet efter uheldet.

Louises søn kom heldigvis ikke til skade under påkørslen, men blev alligevel indlagt til observation på Aalborg Universitetshospital.

Det var en voldsom oplevelse for både søn og mor og Louise håbede, at personen der havde kørt ind i barnevognen ville melde sig selv.

- Jeg kan simpelthen ikke begribe, hvordan man bare kan køre væk, når man har ramt en barnevogn - eller uanset hvad man har ramt. Jeg håber virkelig, de sidder med så dårlig samvittighed og en dårlig smag i munden. Og jeg håber, de melder sig selv og siger undskyld. Det, de har gjort, kan ikke undskyldes, men det håber jeg alligevel, de vil være voksne nok til at gøre, sagde hun tidligere onsdag til NORDJYSKE.