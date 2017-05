Lovligt at holde i yderrabat

Denne trailer parkeret ved et hus i Stae udløste landsdækkende opmærksomhed. Ejeren fik nemlig en afgift for at holde ulovligt i rabatten på egen grund. Til gengæld kunne familien uden problemer have stillet traileren ude på vejen. Privatfoto

AALBORG: Nu er det igen lovligt at parkere sin bil eller trailer i yderrabatten. Et flertal i Folketinget - Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF - stemte tirsdag for at ændre færdselsloven, så man undgår, at der skrives parkeringsbøder ud til bilister, der holder i yderrabatter.

Lovændringen er især udløst af klager fra bilister i Aalborg-området, som har følt sig urimeligt behandlet. For eksempel blev en bilist i landsbyen Stae ved Nørresundby noget fortørnet over at finde en p-afgfit på sin trailer. Og i Hasseris måtte beboere langs Hasserisvej sætte pinde og snore op for at markere, at det ikke var en yderrabat.

- Det er et godt eksempel på, at der trods alt ikke er så langt til Christiansborg, og at vi har kunnet få loven ændret relativt hurtigt. Nu får vi ryddet op i en vanvittig bestemmelse, der gav folk bøder for at parkere på egen grund, siger folketingsmedlem og retsordfører Preben Bang Henriksen (V).

Foruden at ophæve forbuddet mod parkering i yderrabatter, har Folketinget også vedtaget at oprette et uvildigt klagenævn, der kan behandle klager over p-afgifter uddelt på offentligt tilgængeligt private områder.

Ophævelsen af forbuddet mod parkering i yderrabatter træder i kraft 1. juli 2017. Det ny klagenævn træder i kraft 1. juli 2018.