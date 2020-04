Lufthavn presser på: Åbn Aalborg-København nu

AALBORG:Flyruten Aalborg-København - og den anden vej - bør åbnes nu. Det mener Aalborg Lufthavns direktør Søren Svendsen, der fortæller om et øget pres fra både pendlerforeningen SK-AAL og fra forretningsfolk, der har brug for at komme hurtigt til og fra København fra Nordjylland.

- En forespørgsel til pendlerforeningen har de svaret med, at over 30 personer har brug for, at ruten åbnes igen fra og med i dag, siger direktør for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen.

- Og alene de første timer her tirsdag efter påske har jeg modtaget tre opringninger fra nordjyske forretningsfolk, der gerne vil have information om, hvornår ruten åbner igen. De to af dem bliver nødt til i morgen at sætte sig i hver sin bil og hver bruge sammenlagt op mod 10 timers kørsel på landevejene for at komme til presserende møder i København, så jeg synes, at vores transportminister skal kigge på det her, lyder opfordringen fra lufthavnsdirektøren.

Han oplyser, at han allerede nu tydeligt kan mærke forskel på forventningerne fra folk fra før til nu efter påske.

- Nu skal forretningslivet altså i gang igen. Og det er jo et kæmpeproblem med den afstand, vi har til København, siger Søren Svendsen og henviser til, at SAS opretholder indenrigsflyvninger i både Sverige og Norge.

Aalborg Lufthavn ligger øde hen under coronapandemien. Og der er heller ikke mange fly på pladsen foran terminalbygningen. - Lufthavnen er åben. Men vi har kun private flyvninger og North Flying, som kan blive kaldt ud til sygetransporter og lægehelikopteren, der også flyver missioner. Og der er god plads i luftrummet, konstaterer lufthavnsdirektør Søren Svendsen. Foto: Henrik Bo

SAS meldte i starten af april ud at ruten blev lukket frem til og med 13. april. Siden er der ikke kommet meddelelser fra det skandinaviske flyselskab om, hvornår indenrigsflyvningerne mellem Aalborg og København genoptages.

Et blik på SAS' hjemmeside viser dog, at på deres bookingside er Aalborg-København ruten inaktiv helt frem til 1. maj.

Hos SAS oplyser informationschef for Danmark, Kristoffer Meinert, at flyselskabet indtil videre ikke vil åbne ruten mellem Aalborg og København igen.

- Der er simpelthen ikke nok kunder til, at vi kan flyve ruten. Det er så simpelt som kroner og ører. Vi ville miste endnu flere penge, end det tocifrede millionbeløb, vi som det er nu taber om dagen, konstaterer Kristoffer Meinert.

Han kan heller ikke oplyse en eventuel tidshorisont for en åbning af ruten.

- Vi sidder og vurdere det løbende. Men nej som det er nu kan jeg ikke give en tidshorisont. Ingen ved jo hvor længe det her vil stå på endnu. Vore ruteplanlæggere kigger hele tiden 48 timer frem, og der er intet her og nu, der siger, at situationen ændrer sig i de kommende 48 timer. Vi er et kommercielt flyselskab, og det er ikke rentabelt at sætte et fly på vingerne med 10-15 passagerer. Jeg har ikke et præcist tal for, hvor mange flere passagerer, der skal til, men en del mere end det er i dag, siger informationschefen.

Han henviser til Transportministeriet, når der refereres til, at Aalborg Lufthavn har status af kritisk infrastruktur.

I øjeblikket er SAS ned på i alt fire flyvninger fra København dagligt - to til Stockholm og to til Oslo. Og det er det.

Kristoffer Meinert erkender, at SAS opretholder indenrigsflyvninger i de skandinaviske broderlande. Her giver både den norske og svenske stat tilskud til, at ruterne kan holdes i drift.

- Men det skyldes ene og alene, at vore to nabolande er så store afstandsmæssigt, og at der er egne af landet, hvor det er svært at komme frem med bil og tog, så de er helt afhængige af flytrafikken. For det er jo muligt at komme fra Aalborg tiul København - det tager bare længere tid, konstaterer informationschefen.

Lufthavnsdirektør Søren Svendsen undrer sig lidt over tallet 10 til 15 passagerer, som SAS-informationschefen bruger pr afgang.

- De kan jo ikke kigge på bookingtal, når de ikke har sat nogle afgange til salg, konstaterer han.

Han håber, at SAS og Transportministeriet heller i dag end i morgen sætter sig sammen og får fundet en løsning på, hvordan ruten Aalborg-København kommer i gang igen - nu.