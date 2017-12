Lugtkrav kan ramme byggerier

AALBORG: Et nyt regelsæt om lugt kan give problemer for byplanlægningen og for virksomhederne.

Derfor har teknik- og miljødirektørerne i landets seks største byer sendt et brev til miljø- og fødevareministeriet for at få ændret den såkaldte lugtvejledning, der er en del af den nye planlov. Medunderskriver er direktør i by og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, Christian Bjerg.

- Det kan få nogle uhensigtsmæssige konsekvenser i forhold til den måde, som vi forsøger at balancere modstridende hensyn i dag. Det her med, at man skærper lugtkravet kan dels føre til, at nogle virksomheder som producerer efter en eksisterende miljøgodkendelse i dag og på lovlig vis, kan vi blive nødt til at pålægge at reducere deres lugtemission, når vi skal forny deres miljøgodkendelse, siger Christian Bjerg.

Desuden stikker lugtparagraffen, der siger, at en lokalplan kun må udlægge arealer, der er belastet af lugt, hvis lokalplanens bestemmelser sikrer den fremtidige anvendelse mod en sådan forurening, også en kæp i hjulet på kommunens byplanlægning, der som bekendt også foregår i gamle industriområder.

Stramning af vilkår

I brevet til ministeriet skriver direktørerne bl.a., at "overordnet set lægger udkastet op til en stramning af produktionsvilkårene i Danmark, som kommunerne i 6-bysamarbejdet frygter, vil få negative konsekvenser for danske virksomheders konkurrenceevne på det globale marked såvel som for den fremtidige byudvikling".

- Det lægger en begrænsning på tilgrænsende områder, hvor vi for eksempel i havneområder forsøger at få håndteret de der konflikter og sætter en meget skarpere grænse på en produktionsvirksomhed, så kan det være sværere at lave den der afbalancering. Man skærper nogle ting, der gør det vanskeligere for os at håndtere den her byomdannelse, siger Christian Bjerg.

Han mener, at lugtparagraffen gør det svært at agere rent planlægningsmæssigt i en gammel industriby som Aalborg, der er under en stadig forvandling.