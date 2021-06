Nu lukker Jomfru Ane Gade

AALBORG:Onsdag eftermiddag klokken 14.00 mødtes partiernes sundhedsordførere i Folketingets Epidemiudvalg for at beslutte, om politikerne ville følge Epidemikommissionens anbefalinger om at lukke festgaden Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Politikerne besluttede at lukke Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde midlertidigt fra i morgen, torsdag, og to uger frem. Det sker i forsøg på at bremse spredningen af coronasmitte i Aalborg.

Når Aalborgs borgmester henvender sig til os og beder om at få lukket Jomfru Ane Gade ned, så sidder man det ikke bare overhørigt Per Larsen (K), folketingsmedlem og medlem af Epidemiudvalget

Og det er en beslutning, Nordjylland godt kan være tilfreds med, mener Per Larsen, folketingsmedlem, sundhedsordfører og regionsrådsmedlem for Konservative, der sidder med i Epidemiudvalget og har været med til at træffe beslutningen.

- Når Aalborgs borgmester henvender sig til os og beder om at få lukket Jomfru Ane Gade ned, så sidder man det ikke bare overhørigt. Det er en alvorlig smittesituation, vi står med i Aalborg, og derfor tager vi nu det her skridt for at undgå, at hele kommunen skal lukkes ned, siger Per Larsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed sagde tirsdag til Nordjyske, at mere end halvdelen af de corona-smittede i Aalborg mellem 15. og 22. maj havde angivet enten at have været i Jomfru Ane Gade i smitteperioden, at have Jomfru Ane Gade som formodet smittekilde, eller bekendtskabskreds, som har været i Jomfru Ane Gade, som formodet smittekilde.

4 Jomfru Ane Gade lukker torsdag. Onsdag da nyheden breakede, var der stadig glade mennesker i gaden, der nød en øl. Foto: Henrik Louis

Festen flytter

Kritiske røster har peget på, at festlighederne i tilfælde af en nedlukning bare ville flytte andre steder hen, hvor politiet ville have sværere ved at kontrollere, om reglerne for afstand og mundbind overholdes.

Det er dog ikke noget, der bekymrer Per Larsen.

- Man kan ikke afvise, at festerne og det liv, der er i Jomfru Ane Gade, ville flytte andre steder hen, men det er ikke nødvendigvis en ulempe. I Jomfru Ane Gade er det hele meget tæt, og man går tit skulder ved skulder. Det øger smitterisikoen når man bevæger sig så tæt med andre, siger han.

Per Larsen oplyser, at det nu er op til Epidemikommissionen at holde øje med situationen i Aalborg og indstille til, om lukningen af festgaden skal fortsætte. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) kan dog til enhver tid selv vælge at lempe restriktionerne og genåbne gaden.

- Men så skal der nok ske et væsentligt fald i smittetallene, før det sker, bemærker Per Larsen (K).

Borgmester: Den rigtige beslutning

Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) er glad for at Jomfru Ane Gade nu lukkes midlertidigt.

- Det er en rigtig beslutning i forhold til at forhindre yderligere smittespredning. Når vi kan se, at 60 procent af smitten i Aalborg kan henføres til Jomfru Ane Gade, siger det meget tydeligt, at vi har en udfordring, bemærker borgmesteren.

Han er godt klar over, at mange unge i stedet vil mødes privat.

- Der vil altid være risiko for smittespredning, men Jomfru Ane Gade har et særligt dna med, at folk går fra værtshus til værtshus, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Her kan du se, hvordan smittetallene fordeler sig i Aalborg Kommune:

