Lukket aftenskole i appel: - Glem nu ikke os i de nedlukkede sogne

AALBORG:Midt i glæden over, at meste af Danmark kan smide mundbindet og lukke op på mere eller mindre normale vilkår, sidder direktør for Fokus Folkeoplysning, Bjørn Salling, tilbage med en alvorlig bekymring. Aftenskolen ligger nemlig i det nedlukkede Vor Frelser Sogn i den vestlige del af Aalborg, og her flytter smittetallene, der har ført til den automatiske lukning af sognet, sig ikke.

- Vi havde ellers glædet os til at komme i gang igen - blandt andet i vores helt nye keramikværksted, som vi endnu ikke har haft mulighed for at tage i brug. Og for første gang har vi også lavet et stort sommerprogram, fordi vi tror, der vil være interesse for det, efter folk har siddet hjemme i månedsvis, fortæller han.

Men alt det bliver der ikke noget af foreløbig. I hvert fald ikke så længe sognet stadig er lukket.

- Jeg er bange for, at det har lange udsigter, og det bekymrer mig selvfølgelig, for jeg er bange for, at politikerne glemmer os, nu hvor meget andet er åbnet. Og med de nyeste lempelser, hvor man må være 25.000 til en fodboldkamp og gå i byen til klokken 24, kan man også frygte, at situationen her ikke bliver bedre foreløbig, tilføjer Bjørn Salling.

Tomme sale - som her i yoga-lokalerne- vækker panderynker. Blandt andet fordi aftenskolen ikke får nogen kompensation for den automatiske nedlukning og derfor ikke ved, hvordan den skal aflønne sine undervisere. Foto: Martin Damgård

Han mener - ligesom flere andre - at smittetal og automatisk nedlukning i et enkelt sogn i så stor en by som Aalborg ikke giver ret megen mening. For der bor ganske vist mange unge og studerende i Vor Frelser Sogn, men de bevæger sig rundt i hele byen, og det er meget få af dem, der benytter sig af aftensskolens tilbud.

- Vi har jo statistikker på den slags, og de viser blandt andet, at 92 procent af vores kursister bor udenfor sognet. Samtidig er mange af dem også så gamle, at de allerede er vaccinerede, mens de unge herfra ikke er færdigvaccinerede lige med det samme, og der forværrer også udsigterne, mener Bjørn Salling.

Derfor har Fokus også søgt om dispensation fra nedlukningen, men det har man fået afslag på, og det ærgrer ham naturligvis. Blandt andet fordi, det virker mærkeligt, at der gerne må være mange tusinde tilskuere på stadion - men ikke otte personer til en keramik-workshop eller et yogakursus på Strandvejen. I hvert fald ikke, hvis tilbuddet ikke flyttes 200 meter længere mod vest.

- Interessen er der jo, det ved vi. For da startede med yoga igen i maj, strømmede folk til. Så jeg tror, at mange længes efter det fælleskab, og de aktiviteter, vi kan tilbyde, siger Bjørn Salling.

Et splinter nyt og lækkert keramikværksted er indtil nu aldrig taget i brug. Foto: Martin Damgård

Fokus Folkeoplysning har hele tiden haft strikse regler i forhold til mundbind, rengøring og meget andet, men lige nu er der alligevel gabende tomt i de yoga-salene og de øvrige lokaler på Standvejen.

- Jeg er glad for, at vores borgmester støtter op om, at sognenedlukninger ikke giver mening, og at man fastholder nedlukningen af Jomfru Ane Gade. Men jeg er alligevel bange for, at vi bliver glemt, og at man fra politisk hold ikke længere har fokus på problemstillingen, siger Bjørn Salling.

- På mandag er det tre uger siden, vi blev tvunget til at lukke, og ifølge tallene er der desværre ikke noget, det tyder på , at det virker. Og det sætter os i en rigtig træls situation, hvor der også er en stor usikkerhed, fordi vi ikke får nogen form for kompensation, sådan som vi ellers gjorde under den generelle nedlukning. Så lige nu tør jeg ikke sige til vores undervisere, om de kan få løn, tilføjer han.