Lukket lufthavn undrede sig over biler på parkeringspladsen: Nu har politiet undersøgt sagen

AALBORG:Der holder stadig biler på Aalborg Lufthavns store parkeringsplads, selvom der næsten ikke er aktivitet i lufthavnen.

Det har undret lufthavnen, og derfor var Nordjyllands Politi forbi parkeringspladsen to gange mandag for at tjekke, om der skulle gemme sig nogle stjålne biler eller biler med anden interesse for politiet.

Men der var ikke noget at bemærke ved de 50-80 biler, der blev kontrolleret, fortæller vicepolitiinspektøren.

- Der var kun en, der havde interesse for os, men den kendte vi i forvejen, og den havde strimmel på. Ellers var der også en del udenlandske biler, fortæller Søren Pejtersen.