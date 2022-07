Luksusbaby støtter foreningslivet: - Det er vigtigt, at vi bakker op om de frivillige

AALBORG:Luksusbaby Arena i Vodskov og et hovedsponsorat i den lokale idrætsforening i hjembyen Frejlev, hvor der blandt andet er blevet råd til nye træningsdragter.

Det er blot to af de seneste initiativer fra Morten Grabowski Kjær, der ejer succesvirksomheden Luksusbaby sammen med sin hustru, Ann-Louise Christine Aasted.

Det er dybt forankret i Morten Grabowski Kjær at række ud med støtte til de frivillige hænder, der bærer det lokale foreningsliv. Foto: Torben Hansen

- Personligt er jeg stor fan af foreningslivet og frivilligt arbejde, siger han.

- Og hvis jeg havde en almindelig arbejdsuge, var jeg sikkert også selv hjælpetræner. Men jeg arbejder meget mere end det, så vi har fundet en anden måde at give på, nemlig med sponsorater. Hvis man har evnen til at gøre noget, har man også forpligtelsen.

Det er dybt forankret i Morten Grabowski Kjær at række ud med støtte til de frivillige hænder, der bærer det lokale foreningsliv. For hvor ville vi være, hvis ikke nogen tog ansvaret på sig?

- Jeg lavede selv narrestreger, da jeg var barn, og jeg kunne godt ønske, der havde været frivillige initiativer omkring mig, siger han.

- Man kan ikke undervurdere den samfundsmæssige vigtighed af foreningslivet og af at dyrke sport. At man lærer at være et hold, har nogle sunde interesser og på den måde kommer væk fra de dårlige vaner. Derudover giver det også et fantastisk sammenhold, så der er også noget socialt i det.

Morten Grabowski Kjær lægger ikke skjul på sin respekt for det frivillige arbejde.

- Trænerne er motiverede, og de har altid tid, siger han.

- Det er noget, jeg blandt andet ser i Frejlev, hvor vores børn går til sport og har nogle topengagerede trænere, der altid er med. De er altid klar.

Stifteren af Luksusbaby har også holdningen, at det kan blive lidt for nemt bare selv at lægge ansvaret fra sig.

- Frivilligt arbejde er en vigtig opgave, som mange tager for givet. Vi, der har børn, bør også byde ind med noget, siger Morten Grabowski Kjær.

- Mange kender det nok godt, at man tager med børnene til sport, mens de er små, men når de er store nok til at klare sig selv, giver man slip. Der, synes jeg, man hver især bør prøve at finde en måde at bidrage til fællesskabet på.

Det kan være at tage med til kamp, hjælpe med at binde snørebånd eller stå for kørsel, for Morten Grabowski Kjær er helt med på, at ikke alle har råd til sponsorater. Men det handler om at gøre noget, der giver mening for den enkelte - og flertallet.

Som for eksempel i Vodskov, hvor klubbens fodboldstadion nu hedder Luksusbaby Arena. Den direkte kontakt til byen har han ikke, det føltes bare rigtigt.

- Jeg er uddannet politibetjent, og det er igennem en af mine tidligere kollegaer, jeg kom i kontakt med idrætsforeningen i Vodskov. Og jeg kunne hurtigt fornemme, at vi deler de samme værdier, og vi vil det samme - nemlig give børn og unge muligheder, siger Morten Grabowski Kjær.

- Derfra var det ret ligetil at lave den flerårige aftale. Vi har med børn at gøre - de har med børn at gøre.

Han ønsker ikke at sætte beløb på, hvor meget sponsorater i det hele taget koster Luksusbaby.

- Det her handler om at minde hinanden om, hvor vigtige de frivillige er, og at vi sætter stor pris på dem, siger Morten Grabowski Kjær.