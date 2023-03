Lusede amatører brød ind i sommerhus - det gik helt galt

BISNAP:Egon Olsen ville have skældt dem hæder og ære fra, hvis de havde været en del af Olsen Banden. "Talentløse skiderikker og lusede amatører" brød forleden ind i en sommerhus i Bisnap. Men det gik slet ikke som planlagt. Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Onsdag eftermiddag fik politiet en anmeldelse om, at en ejer af et sommerhus på Gyvelvej i Bisnap ved Hals havde haft indbrud.

Det var tydeligt, at gerningsmændene var blevet forstyrret af sommerhusets tyverialarm. De havde nemlig forsøgt at stoppe det høje hyleri ved at ødelægge alarmen.

Det lykkedes ikke, så i stedet forsøgte de at flygte ud gennem hoveddøren. Men det kunne de heller ikke. Om hoveddøren var sikret med kodelås eller lignende, melder politiet ikke noget om. Men det kan i hvert fald konstateres, at tyvene ikke kunne få døren op. De prøvede at ødelægge den, men heller ikke det lykkedes.

Til sidst måtte de kravle ud ad det vindue, de havde brudt op for at komme ind i sommerhuset. Og det var altså uden at få tyvekoster med sig.