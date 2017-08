Lussinger og skub i dyst om volumenkontrollen

AALBORG: En planlagt koncert med rockbandet Get Your Gun i Kunstens skulpturpark blev onsdag aften aflyst under usædvanlige omstændigheder.

Bag kulisserne var der opstået et kortvarigt håndgemæng mellem udlejeren af lydudstyret, Søren Møller Nielsen, bedre kendt som Søren Lyd, og bandets lydmand, og balladen endte med, at Get Your Gun nægtede at gå på scenen.

Stridens kerne var en ophedet diskussion om lydniveauet for koncerten. Aalborg Kommune har en "forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på kommunalt ejede pladser". Heri står, at støjen fra udendørs koncerter på Kunsten ikke må overstige et gennemsnit på 90 dB målt 10 meter fra scenen.

Søren Lyds målinger under lydprøven viste, at Get Your Gun oversteg grænsen med 10-15 dB. Han insisterede på, at støjgrænsen skulle overholdes, mens bandet omvendt betvivlede målingen og bad om at se måleresultatet på computeren, hvilket de blev nægtet.

Lussinger og skub

Derfra eskalerede diskussionen korporligt. Søren Lyd lagde ud med at stikke bandets lydmand et par lussinger, hvorefter han fik to skub til gengæld.

- Man kan sige, at det var en forkert beslutning at booke Get Your Gun, der er kendt for at spille højt, til et lounge-arrangement på Kunsten, men da det nu var sket, følte jeg mig forpligtet til at sikre, at støjgrænserne blev overholdt. Det er mig, der har måleudstyret, og jeg kender reglerne ud og ind. Hvis der efterfølgende var kommet klager, var det også faldet tilbage på mig, siger Søren Lyd, der blandt andet er fast lydleverandør til spillestedet Skråen og også er lydansvarlig for Skråens fredagsfester i Karolinelund.

Vold er uacceptabel

Get Your Gun ønsker ikke at udtale sig om episoden, men henviser til bandets manager Søren Kristensen, der ikke selv var til stede, da det skete.

Han bekræfter, at uenigheden gik på lydniveauet men mener, at der helt op til koncertstart blev forsøgt at finde et kompromis, som alle kunne acceptere.

- Get Your Gun er utroligt kede af det, der skete. Men vold er ikke en måde at kommunikere på, så når nogen slår på bandets lydmand, var der ikke anden mulighed end at aflyse koncerten. Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Søren Kristensen.

Kunstens kommunikationschef Lars Ulrich mener ikke, at Kunsten som arrangør af koncerten har noget ansvar for det skete og ønsker ikke at udtale sig om konflikten.

Ifølge de involverede parter vil sagen næppe få et retligt efterspil.