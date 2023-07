Lykkelig og træt festivalchef: En af de allerbedste

NIBE:Den sidste gæst er for længst taget hjem, både fest og musik er stoppet.

Men stemningen er stadig god i Nibe.

- Vi sad på kontoret mandag, og blev enige om, at det her var en af de bedste festivaller, vi nogensinde har holdt. Muligvis endda den bedste, men det er lidt svært at vurdere for der har trods alt været Nibe Festival siden 1985, siger festivalchefen Peter Møller Madsen.

Når han rangerer årets udgave så højt så skyldes det ikke kun de helt målbare tal.

Godt nok er de også i top - omsætningen i skovens barer og spisesteder slår rekord med 27 millioner, billetterne blev udsolgt tidligere end nogensinde før og den samlede omsætning lander formentlig i underkanten af 60 millioner kroner. Det endelige resultat kommer først senere, men overskuddet bliver syvcifret.

- Men det allervigtigste for os var, at vi i den grad kom tilbage. Vi havde en pandemi, der aflyste to festivaller. Sidste år var en hård omgang for os, hvor vi havde flere store udfordringer - vi solgte ikke så mange billetter i forsalg, vi manglede frivillige og organisatorisk var vi også ramte. Men i år var vi tilbage. Det hele spillede, og det er mit klare indtryk, at folk har haft en god oplevelse, siger Peter Møller Madsen.

Problemer under festivalen var der heller ikke mange af. Vejret kunne have været bedre, men også meget værre, og den regn, der kom, skabte ikke de store problemer.

Ganske få gæster fik armbåndet inddraget - enkelte for voldsom optræden, andre for besiddelse af ulovlige stoffer.

- Det er helt klart vores gæster, der skal have æren for, at der er så få stoffer og så lidt ballade. Taget i betragtning, at der er så mange tusinde mennesker i skoven, så er det virkeligt overraskende få sikkerhedsproblemer, vi har.

På - og foran - scenerne var stemningen høj.

Nordjyske gav flere fem stjernede - en enkelt fik endda seks - anmeldelser. Bedst besøgte koncerter var ikke så overraskende amerikanske One Republic, danske Tobias Rahim og Lukas Graham.

- Jeg fik ikke set alle de koncerter, jeg gerne ville. Men af dem, jeg nåede, var det især Lukas Graham og One Republic, der imponerede. De sidste havde store lydproblemer før koncerten, men dem tog de i stiv arm, og gik ind og leverede en top-professionel indsats. Lukas Graham - både forsanger og band - har jeg aldrig set bedre. De gav en både intens og inspirerende koncert.

Mest stolt er festivalchefen dog af en koncert med et navn, der slet ikke stod på plakaten.

Nemlig Suspekt - den danske rap-trio fra den københavnske vestegn - der lukkede festivalen med en overraskelseskoncert lørdag nat. Tidligere på aftenen havde trioen endda givet en heftig intimkoncert for en del af de frivillige.

- Suspekt spiller kun to koncerter i sommer. En i Parken, og så den hos os. Det er jeg utrolig glad for, at det lykkedes at få dem ind som en slags ekstra gave til vores publikum. Suspekt har spillet her hvert år siden 2007, og var klart det navn, flest gæster havde ønsket.

Peter Møller Madsen er klar til at slappe af i sommerhuset. Foto: Torben Hansen

Datoerne for næste års festival er på plads - første af fire dage med musik i skoven bliver onsdag 3. juli.

Hvem der skal levere musikken er derimod ikke på plads.

- Jeg er i gang, og forhandler med nogen, men det er en lang proces. At hyre navne til en festival er ikke som at gå ind i et supermarked, og tage varer ned fra hylden. Især de internationale navne tager tid - de har en stram kalender, og vi har ikke råd til at overbyde andre. I år fik vi One Republic fra øverste hylde, men til en pris, så vi stadig havde råd til de store danske navne, der også er nødvendige for vores festival, siger Peter Møller Madsen, der satser på, at være klar til sommerferie i weekenden.

Den skal bruges under afslappende former i sommerhuset i Lendrup.