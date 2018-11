LykkeLiga har atter chancen for at vinde fornem idrætspris

AALBORG: Lykkeliga er endnu en gang løbet med den nordjyske førsteplads i den landsdækkende konkurrence Danskernes Idrætspris. Sidste år blev det til en finaleplads i konkurrencen, som i øvrigt blev vundet af FC Thy Piger.

LykkeLiga er blevet til på initiativ af nordjyske Rikke Nielsen, der er tidligere landsholdsspiller i håndbold. Med start i Aalborg, hvor Rikke Nielsen ønskede, at hendes datter med Downs syndrom skulle have mulighed for at spille håndbold, er LykkeLiga blevet udvidet til flere foreninger. Hold bestående af udviklingshæmmede børn og unge har således mulighed for at træne med hinanden og mødes i håndboldkampe. I dag er 34 klubber i Danmark samt Grønland og Færøerne med i LykkeLiga.

– Det er et eksempel på et initiativ fra en enkeltperson, der rammer direkte ned i et behov. Ikke kun i Danmark, men også mange steder i udlandet, lyder dommerpanelets begrundelse for, at netop Lykkeliga gik videre i konkurrencen.

46 procent af de nordjyske stemmer i konkurrencen Danskernes Idrætspris 2018 gik til LykkeLiga. De to andre kandidater var Aalborg Seniorsport og Rørbæk Idrætsforening.

Foruden venter semifinalen mod de syv andre regionale vindere fra resten af landet, hvoraf tre udvælges af Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse til finalen. Her er førstepræmien på 100.000 kroner. Bag prisen står e-boks, DR P4 og Danmarks Idrætsforbund.

