Lykkeliga vinder Aalborgs handicappris

AALBORG: Det blev Rikke Nielsen og håndboldkonceptet ”Lykkeliga”, der fik Aalborg Kommunes Handicappris 2018. Værestedet Perlen dannede rammerne om årets hyldest.

Festen på Værestedet Perlen startede med sang og musik fra bandet ”Falsk Alarm”. Med stor energi og masser af charme skød bandet, der består af udviklingshæmmede, prisuddelingen i gang med de samlende hits som ”Langebro” af Kim Larsen og Gustav Wincklers ”Gem et lille smil”.

Vinderen har været nomineret til prisen før, men i år skulle det være. Rikke Nielsen fik prisen for ”Lykkeliga”, der med stor succes skaber rammer for børn med udviklingshandicap i håndboldsporten.

- Jeg er så stolt, og er meget glad for anerkendelsen fra Aalborg Kommune, ikke mindst fordi at projekt Lykkeliga jo er startet igennem Aalborg Kidz her i kommunen i Gistrup. Det er en stor ære at modtage prisen. Og præmien på 5.000 kroner skal helt klart bruges på, at vi kan komme på træningslejr, siger Rikke Nielsen, stifter af Lykkeliga i en pressemeddelelse fra Aalborg Kommune.

Voksende succes

Lykkeliga er på rekordtid vokset fra et enkelt hold i Gistrup, til at være landsdækkende, hvor 575 spillere plus familier organiseret i 36 klubber mødes omkring håndboldsporten:

- Det her projekt har åbenbart ramt ned i et behov, der var langt større end jeg i hvert fald gik og troede. Både børnene og forældrene har brug for det her fællesskab, hvor de finder ud af at man ikke er alene. Det at stå omkring håndboldbanen - uden handleplaner, uden hverdag, det er altså et frirum. Vi har et logo på brystet af vores spilletrøjer og kan gå ud i cafeteriet og bestille pomfritter og ligne alle andre. Børnenes fællesskab er ikke kun skolekammeraterne, men nu også dem de møder til håndboldtræning. Det giver børnene selvtillid og følelsen af at høre til noget, siger Rikke Nielsen

Uddelt for tiende gang

Det er tiende gang at Aalborg Kommunes Handicappris bliver uddelt. Målet er at sætte fokus på forhold for personer med handicap og hædre de indsatser, der bliver gjort for at skabe livskvalitet og muligheder for borgere med handicap.

Prisudvalget, der er nedsat af Handicaprådet, skulle i år vurdere hele 11 nomineringer. Og her vejede inklusion og ”det lange seje træk” som tunge kriterier:

- Jeg er så glad for, at Rikke Nielsen og Lykkeliga får prisen i år. Projektet er et fantastisk brand for ikke bare Aalborg Kommune, men også hele handicapidrætten. Jeg synes det er et unikt projekt, der giver de her børn meningsfyldte fællesskaber, men som også knytter familierne omkring tættere sammen. Det giver også forældrene et holdepunkt i forhold til, hvordan det er at have et barn med et handicap, siger Mads Duedahl (V), rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Han glædede sig i øvrigt over det fine fremmøde ved prisuddelingen på Perlen.

- Det er så dejligt at opleve den stemning og opbakning, og det bestyrker mig bare i at det giver rigtig god mening at uddele den her pris. Det her arrangement hylder i sidste ende alle dem der gør en ekstraordinær indsats for de handicappede, siger Mads Duedahl.