Lys i coronamørket: En-dags Ordkraft på vej til efteråret

AALBORG:Det lysner med hensyn til coronasituationen, og det lys for enden af tunnelen får nu folkene bag litteraturfestivalen Ordkraft til at lægge billet ind på en rigtig, levende festival fyldt med rigtige, levende mennesker - omend den bliver lidt amputeret i forhold til det oprindelige koncept.

Man vil nemlig gennemføre en en-dags-festival lørdag 18. september og som sædvanlig med kulturcenter Nordkraft som fysisk ramme.

- Vi blev ramt af den omfattende nedlukning sidste år, hvor vi ellers var klar med en stor 10-års-festival. Det satte Corona en effektiv stopper for, og vi havde så håbet på at kunne vende tilbage igen den 10. april, men igen spændte de omfattende restriktioner ben for os, konstaterer festivalformand Jørgen Pyndt.

Til den tid skulle vaccinationsprogrammet være nået til vejs ende, og så forventer bestyrelsen og ledelsen af festivalen, at man kan gennemføre endags-festivalen med både tilstrækkeligt mange mennesker og tilstrækkeligt få - om nogen - restriktioner på deltagerantallet til, at det giver mening at arrangere en fysisk festival.

Udover festivalen i september, så har man også planlagt en række optaktsarrangementer, som vil blive gennemført i det omfang og i det tempo, som lempelser af restriktionerne giver mulighed for. Blandt andet vil Ordkraft for første gang gennemføre en række forfatterarrangementer i forsamlingshuse omkring Aalborg, og der arbejdes med flere andre ting som optakt til festivalen 18. september.