Målmand før lokalopgør: Vi skal vinde

HÅNDBOLD: I næste sæson skal Søren Pedersen stå på mål for Mors-Thy Håndbold, men onsdag aften har målmanden planer om at gøre livet surt for sin kommende klub.

Han forventer nemlig, at han og holdkammeraterne fra Aalborg Håndbold snupper begge point, når Mors-Thy kommer på besøg i Jutlander Bank Arena.

- Det er en kamp, vi skal vinde. Vi skal til at finde topformen frem mod slutspillet, så der er ingen undskyldninger. Vi skal bare have de to point, siger Søren Pedersen.

Sejren er nemlig vigtig for Aalborg Håndbold i jagten på den fjerdeplads, der vil give et point med over i slutspillet.

- Man kan bare kigge i historiebøgerne, hvis man vil vide, hvor vigtigt det er at få et point med over i slutspillet. I sidste sæson samlede GOG ni point i slutspillet, men røg alligevel ud, fordi de ikke havde præsteret ordentligt i grundspillet. Det er meget vigtigt, at vi bruger de sidste seks grundspilskampe på at få fat i den fjerdeplads, siger Søren Pedersen.

Onsdagens opgør mellem Aalborg Håndbold og Mors-Thy fløjtes i gang klokken 19.30.