Målrettet politirazzia: Flere bilister røg i fælden

AALBORG:Flere bilister burde ikke have sat sig bag rattet fredag aften eller natten til lørdag, og det får nu konsekvenser for dem, at de alligevel valgte at gøre det.

Nordjyllands Politi gennemførte en større færdselsaktion i Aalborg fra klokken 18 til 02, og der blev blandt andet standset bilister på Limfjordsbroen og ved Limfjordstunnelen.

Vagtchef Jess Falberg fortæller, at det førte til tre sager om spritkørsel, mens en enkelt blev sigtet for narkokørsel.

- Den højeste målte promille var på 1,5, fortæller Jess Falberg. Blodprøver skal nu vise, om der er grundlag for at opretholde sagerne mod de fire bilister.

To blev sigtet for at køre bil, selvom de faktisk var frakendt retten til det. Og så var der en enkelt hastighedssag, hvor en bilist kørte 87 kilometer i timen, hvor den tilladte hastighed var 50. Det udløser en betinget frakendelse af kørekortet.

Endelig blev det til fem mindre sager såsom manglende sele og glemt kørekort.

Politiets aktion fandt sted på en aften, hvor corona-restriktioner lukkede ned for nattelivet, og det blev respekteret, fortæller vagtchefen.

- Der var tomt i Jomfru Ane Gade og på barerne, konstaterer han.