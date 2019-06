Maden brændte på: Valgflæsk startede en ildebrand

NØRRESUNDBY: Når der er valg i Danmark, spiser mange danskere flæsk - og når det er varmt skal der grilles.

Men kombinationen af valgflæsk og grill kan være en farlig en af slagsen, og det måtte deltagerne til aftenens valgflæsk på terrassen ved en ejendom på Rolighedsvej i Nørresundby sande onsdag aften.

For fedtet fra flæsket dryppede fælt og startede en ildebrand. Det fortæller beredskabsmester Peter Martin fra Nordjyllands Beredskab, som modtog alarmen kort efter kl. 18.

- Fedtet løb ned og antændte den gas-letvægtsflaske, som stod under grillen. Der udbrød brand på en tredjedel af den cirka 14 kvadratmeter store terrasse, og ilden fik fat i carporten ind mod naboen, siger Peter Martin.

Det gik hurtigt op for deltagerne til aftenens valgflæsk, at branden var for voldsom til, at de selv kunne slukke den.

- Det var godt, at de hurtigt ringede 112, i stedet for selv forsøge at slukke den, konstaterer Peter Martin.