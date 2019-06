Nu kan du blive anmelder i madkonkurrence

AALBORG: Brancheforeningen Nordjysk Mad og Turisme slår igen i år dørene op og inviterer nordjyderne indenfor til en dyst mellem nogle af de bedste lokale restauranter, som alle har fået samme opgave - at overbevise gæsterne om, at de kan lave den bedste menu ud fra lokale nordjyske råvarer.

- Under NM2019 er det gæsten, der er madanmelderen og kan være med til at bestemme, hvem der bliver dette års NM-restaurant. Det foregår ved, at restauranterne er inddelt i fire hold, og man kan deltage som dommer på et af holdene per dag, og samtidig få nogle fantastiske kulinariske oplevelser. De hurtige til at skaffe sig plads skal vurdere deres nordjyske gastronomiske oplevelse, siger Sarah Kruse fra NM.

Madkonkurrencen foregår 20. og 21. august og fungerer som optakt til årets Nordjysk Madfestival, der foregår 23.-24. august på Gammeltorv i Aalborg.

- Nordjysk Madfestival vil fremme de unikke madoplevelser ud fra lokalt producerede råvarer og samle nordjyderne til fælles madoplevelser for at skabe kulinarisk nysgerrighed og inspiration, som nordjyderne kan bringe ind i eget køkken, siger Sarah Kruse.

NM2018. Foto: Jacob Leerbech

Tanken er, at Gammeltorv i august forvandles til et madmekka, og dette års Madfestival skal være endnu vildere.

- Vi har enormt store ambitioner på Nordjyllands vegne. Vi skal have en madfestival alle kender til og har lyst til at deltage i. Det er vigtigt at vi sætter pris på vores lokale producenter, og det er dét Madfestivalen handler om. I festivaldagene afholdes der på Gammeltorv i Aalborg; Østers Battle, Kokkekonkurrencen Årets Grønt Ret, minidyrskue, workshops og meget mere. På festivalpladsen vil der være bar, madboder og foodtrucks, hvor festivalens gæster kan forsynes sig af de nordjyske retter, siger Sarah Kruse.

De deltagende restauranter i konkurrencen er NAM, La Locanda, Abstrakt, TABU, Rusk, Uafhængig, Bistro Dejavú og Prinses Juliana.

Hvis man har mod på at træde i madanmeldernes fodspor, så kan man tilmelde sig som dommer på Nordjysk Mad og Turismes hjemmeside.