Madlavning gik helt galt

VEJGÅRD: En teenagepige kom tirsdag eftermiddag galt afsted, da hun ville lave mad.

Nordjyllands Beredskab blev tilkaldt til en brand i en lejlighed på Doravej klokken 14.55.

- Der var ild i en gryde med olie, men vi fik lagt låg på, inden der skete stor skade, siger indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab.

Branden gav en del røgudvikling, så en person blev efterfølgende kørt på Aalborg Universitetshospital for at blive undersøgt for røgforgiftning, oplyser indsatslederen.