Madlavning gik helt i sort og sendte kvinde på hospitalet

NØRRESUNDBY:En ældre kvinde måtte fredag en tur på sygehuset til tjek for røgforgiftning, efter at hendes madlavning i en etageejendom på Gammel Kongevej i Nørresundby brændte mere end almindeligt på.

Nordjyllands Beredskab modtog alarmen om branden kl. 14.12, og i første omgang lød meldingen ildevarslende.

- Den lød på kraftig røgudvikling fra en lejlighed, og at man ikke var sikker på, at alle beboere var kommet ud, fortæller indsatsleder Frank Winther fra Nordjyllands Beredskab.

Da brandfolkene nåede frem, viste det sig, at kvinden var kommet du af sin lejlighed, som ligger i stueetagen, ved egen hjælp. Med sig havde hun den stegepande, som havde udløst al balladen.

- Der var gået ild i den, og det havde spredt sig til emhætten, som var smeltet. Det havde givet en masse røg i lejligheden, og derfor er der en del røgskader. Men der var ikke åben ild, da vi kom. Så vi sørgede for at ventilere ved at åbne vinduer og sætte en ventilator op, så der blev luftet ordentligt ud, fortæller Frank Winther.

Efterfølgende blev kvinden som nævnt kørt på sygehuset til tjek for røgforgiftning.

- Hun havde fået en del røg, fordi hun selv havde båret stegepanden ud af lejligheden, oplyser indsatslederen.