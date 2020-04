Rådmand: Lige nu gør vi alt for at redde Aalborgs kulturliv

AALBORG:Kulturudvalget har i dag fået ja til at gøre alt, hvad de kan, for at understøtte kommunens mange kulturaktører, der er sat under voldsomt pres med aflyste arrangementer, kurser mv.

Alle aftenskoler, festivaler, kulturinstitutioner m.fl., der har modtaget penge til aktiviteter og events, de alligevel ikke kan afholde, får således lov til at beholde de penge, de var lovet fra kommunens side. Derudover får de, der er presset på likviditet, mulighed for at fremrykke tilskud –fx kan de få udbetalt hele deres årstilskud på en gang, så de kan betale regninger i en tid med ingen indtægter på grund af nedlukning. Foreninger kan desuden vente med at betale for lokaler til senere på året.

– Vi kan ikke komme med nye penge, men nye retningslinjer fra KL gør det muligt at fremrykke en masse tilskud, og det er vi meget glade for. Aftenskoler har fx stadig de samme udgifter til lønninger, det samme gælder kulturinstitutioner og events som Karneval, Nibe Festival, hvis det skal blive relevant, mv., siger kulturrådmand Mads Duedahl, der håber at det er tilstrækkeligt til, at ingen skal lukke ned.

– Lige nu redder vi på den korte bane, så må vi gøre regningen op på den anden side af krisen og se på, hvilke underskud de enkelte aktører slæber med sig. Heldigvis forlyder det, at vi ikke fra statens side bliver straffet for de overskridelser i budgettet, der er relateret til coronaudgifter, siger han.

Aalborg Kommune rettede i marts sammen med de øvrige kommuner i 6-by-samarbejdet henvendelse til kulturministeren, erhvervsministeren og finansministeren for at påpege, at kultur- og fritidslivet kun i begrænset omfang tilgodeses af de nuværende hjælpepakker. Foto: Andreas Falck

Vigtigt med opbakning til efteråret

Mange kulturinstitutioner, aftenskoler mv. skubber lige nu events, koncerter og forestillinger til efteråret, og kulturrådmanden håber, at en del af underskuddet kan hentes ind der.

– Vi oplever heldigvis stor fleksibilitet hos mange kunstnere, der har sagt ja til at komme til efteråret i stedet. Udfordringen bliver, om der bliver for meget, der konkurrerer med hinanden, men jeg håber, at Aalborgs borgere til den tid vil bakke op. Selvfølgelig kan man ikke hente alt det tabte ind der, et kunstmuseum kan ikke lave syv udstillinger i løbet af efteråret, men det må vi se på til den tid, siger Mads Duedahl, der ikke ser andet end at bakke op.

– Vi vil bitterligt fortryde, hvis vi ikke bakker op nu. Forhåbentlig betyder en krisetid som denne, at vi alle som borgere opdager, hvor vigtig kultur er for samfundet, siger kulturrådmanden, der ikke lægger skjul på, at han er skuffet over kulturministerer Joy Mogensens (S) ageren de seneste uger.

Han ser lige nu frem til at se, hvad der kommer frem på ministerens møde med de andre partier om indsatser over for landets kulturinstitutioner, der ikke kan gøre brug af regeringens hjælpepakker.

– Jeg kan se, at man endelig har trukket kulturministeren til truget, nu må vi afvente og se, hvad der kommer ud af det. Det er ærgerligt, at vi ikke har en minister, der helhjertet bakker kulturen op. Vi er alle enige om, at vi i denne krisetid skal redde så mange menneskeliv som muligt. Men vi kan ikke sætte alt andet over styr. Bare se på, hvor ihærdigt man arbejder i Erhvervsministeriet for at redde andre erhvervsdrivende. Jeg håber virkelig, at det store fokus på ministeren i denne tid får hende til at kæmpe for kulturen, også på den anden side.