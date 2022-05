Mads skrev et tal forkert i sin ansøgning - det kostede ham 250.000 kroner

AALBORG:Mads Hyllested, Kim Jeppesen og Anne-Marie Menendez er holdet bag Aalborgs nye tapas-sted, Roxana. Men stedet, der skal gøre sig som restaurant og loungebar, fik en tam debutweekend.

Det skyldtes, at Roxana endnu ikke havde fået sin alkoholbevilling.

- Vi brugte dagene op til vores åbning på at ringe til vores gæster med reservationer for at fortælle dem, at vi ikke kunne servere vin eller anden alkohol til maden, siger Mads Hyllested.

- Det skulle have været en grand opening med et brag af en fest. Det blev det så ikke.

Roxana har adresse på adressen Ved Stranden 5 i Aalborg. Stedet fungerer både som restauration og loungebar.

Selvom holdet bag Roxana har prøvet at søge om en alkoholbevilling før, så opstod der en fejl, da de afsendte deres ansøgning 28. marts. De kom nemlig til at sende deres ansøgning afsted med et forkert pasnummer på en af de tre restauratører.

Samtidig havde Mads Hyllested og kompagnonerne valgt at drive Roxana gennem et gammelt selskab, hvis drift havde været passiv i en længere periode. Det skabte forvirring hos bevillings- og tilladelseskontoret hos politiet, der ikke kunne forstå, at et passivt selskab søgte om en alkoholbevilling.

Fejlen og forvirringen blev Roxana først informeret om 27. april - godt en uge før deres åbningsdag. Det umuliggjorde, at de ville få en alkoholbevilling i tide til deres åbning.

Den manglende alkoholbevilling fik konsekvenser for antallet af gæster, åbningstiderne og salget på aftenen.

Stjernekokkene estimerer, at de sammenlagt har tabt 250.000 kroner i omsætning, mens der selvfølgeligt også har været udgifter til blandt andet personale, husleje og aflyste DJs.

- Vi kan i al stilfærdighed godt tillade os at sige, at vi er skuffede og på samme tid rasende, siger Mads Hyllested.

Torsdag 5. maj åbnede Roxana, men det blev uden alkoholservering. Foto: Martél Andersen

En af flere utilfredsstillende sager

Roxana melder sig i koret af restauratører, der er utilfredse med behandlingstiden på ansøgninger om alkoholbevilling. Senest beskrev Nordjyske, hvordan Peter Kjeldgaard måtte vente op til en måned på at få sin alkoholbevilling af Aalborg Kommune, på trods af at han allerede havde en fra Jammerbugt Kommune.

Hos Roxana erkender man, at man selv har begået en fejl. Men man er samtidig uforstående overfor, at beskeden om fejlen er så lang tid undervejs fra bevillings- og tilladelseskontoret hos Nordjyllands Politi.

- Vi sendte vores oprindelige ansøgning afsted 28. marts, da vi havde cvr-nummer og adresse på plads. Vi hørte ikke fra politiet før 27. april, siger Mads Hyllested

- Da vi gav vores mening til kende om deres behandlingstid og fortalte dem vores situation, blev vi mødt med et svar om, at vi skulle huske at være ude i god tid med sådan noget. Vi har tilsammen seks restauranter med alkoholbevillinger, så vi er altså ikke amatører i det, vi foretager os.

Efter at være blevet gjort bekendt med fejlen gravede Mads Hyllested og resten af holdet alle dokumenter frem, som politiet skulle bruge til at behandle og godkende deres alkoholbevilling. Det drejer sig blandt andet om, hvorvidt man som restauratør har restance til det offentlige.

Men det hjalp ingenting.

- Deres svar var, at de skal have oplysningerne fra de rigtige instanser, da vi kan have fusket med papirerne, fortæller Mads Hyllested.

- Hvad skulle vores interesse være i at fuske med nogle tal, så vi kan få en alkoholbevilling i 14 dage, som de derefter kommer og tager fra os igen på grund af fusk? Det giver ingen mening.

Bureaukratiet står i vejen for god løsning

Eftersom bevillingsnævnet kun mødes en gang om måneden, er der lavet en regel om, at man kan modtage en midlertidig alkoholbevilling. Det kræver dog, at man har gennemført 85 procent af processen for alkoholbevilling.

Når man sender en ansøgning om alkoholbevilling, skal kommunen sikre, at de relevante myndigheder behandler ansøgningen.

Den instans, der i første omgang skal behandle ansøgningen om alkoholbevilling, er politiet. Politiet modtager anmodningen, indsamler oplysninger og forbereder sagen til behandling hos Bevillingsmyndigheden i kommunen, der i sidste ende afgør, om der kan tildeles alkoholbevilling eller ej.

Den midlertidige alkoholbevilling giver Mads Hyllested ikke meget for, når den er så svær at opnå.

- Jeg forstår ikke, at man ikke gennem systemet kan indhente oplysningerne på os, der ansøger, og ud fra det give en midlertidig alkoholbevilling. Skulle de så finde en årsag til, at vi ikke må udskænke alkohol, kan de altid give os bøder og fratage os alkoholbevillingen igen.

- Det er en udfordring og et problem, at vores hold med flere alkoholbevillinger og et lokale, der har drevet restauration i mere end 100 år, ikke kan få en alkoholbevilling på grund af bureaukrati.

Selvom Mads og resten af holdet var hurtige til at reagere og sende de korrekte oplysninger retur, så skulle processen nu starte forfra. Fra kommunens side oplyses det, at man 4. maj har behandlet ansøgningen og sendt den ud til de relevante myndigheder.

Roxana har nu fået sin alkoholbevilling, men det ændrer ikke på, at det har været en besværlig proces for restaurationen.

- Vi har forsøgt at presse politiet og fortalt dem vigtigheden af alkoholbevillingen. De svarede, at de gjorde, hvad de kunne, men at ansøgningerne bliver bearbejdet i den rækkefølge, de kommer ind, siger Mads Hyllested.

- Det er isoleret set fair nok, men samtidig virker det ikke særligt gennemtænkt. På den måde kan en ansøgning, der først er aktuel til august, blive behandlet før vores, der er akut og aktuel. Det, synes jeg, er en ærgerlig tilgang.

Politiet: - Fire uger er forventeligt

I branchen for restaurationer og beværtninger går snakken i høj grad på alkoholbevillinger i øjeblikket, fortæller Mads Hyllested.

For en uge siden måtte pubben Proud Mary udskyde sin reception grundet manglende alkoholbevilling, og selvom det ikke ligger klart, hvad årsagen hertil var, så mener Mads Hyllested godt, at man efterhånden kan tale om en tendens.

- Når der er så mange restauratører og beværtninger, der oplever udfordringer med alkoholbevillingen, så må der være en brist et sted. Der må være noget, der kan gøres bedre og nemmere, siger Mads Hyllested.

Politiet oplyser i et skriftligt svar, at de praktiske oplysninger er korrekte.

- Vi modtog den konkrete anmodning 28. marts 2022, hvor der imidlertid manglede oplysninger. De sidste oplysninger fra ansøger modtog vi den 2. maj 2022, hvorefter vi den 4. maj 2022 sendte anmodningen til behandling hos Bevillingsmyndigheden, som er Aalborg Kommune.

I det skriftlige svar oplyser politiet videre, at deres sagsbehandlingstid må forventes at være fire uger.

- Vi har behandlet ansøgningen fra den pågældende restauratør efter de gældende regler. I travle perioder kan vores sagsbehandlingstid ligge på fire uger, men i dette tilfælde sendte vi anmodningen videre til næste instans – Aalborg Kommune (Bevillingsmyndigheden) – allerede to dage efter, at vi havde modtaget de nødvendige informationer. Vi behandler indkomne sager så hurtigt som muligt, med den forudsætning at der foreligger en fuldstændig ansøgning. Vi prioriterer i sagerne undervejs.

Bevillingsnævnet i Aalborg Kommune har behandlet ansøgningen om alkoholbevilling fra Roxana, som har fået bevillingen tildelt. Dermed kan restauranten endelig servere alkohol til maden og i loungebaren.

I den forbindelse ønsker Mads Hyllested og resten af Roxana at sende en tak til Bevillingsnævnet hos Aalborg Kommune, som de beskriver som værende behjælpelige og effektive i sagsbehandlingen.