Madsen er glad for den udvikling Aalborg Håndbold er inde i for tiden

HÅNDBOLD:Aalborg-træner Stefan Madsen kunne glæde sig over, at han fik alle mand i kamp, da TTH Holstebro for anden gang på fire dage blev besejret ganske klart og sikkert. Denne gang lød sejrscifrene 36-27.

Ikke alene fik Aalborgs cheftræner sikret endnu en sejr. Han fik også bevist, at han efterhånden har evnerne til at bestride et job som logistikchef i et større dansk transportfirma. Der blev nemlig ledet og fordelt til den helt store logistiske guldmedalje. Alle mand på holdkortet var således også på banen og fik godt med minutter, hvilket i sig selv er en større matematisk operation, der skal sættes i søen.

- Det er vigtigt, at de folk, der kommer på banen, kvitterer så godt for den tillid, de får. Det kan nemlig være svært at skulle præstere på så kort tid. Vi har fundet en fin rytme, og jeg er glad for, at tingene udvikler sig i den retning, som de gør lige i øjeblikket, siger Stefan Madsen.

Han var i det hele taget godt tilfreds med den måde, som Aalborg-holdet greb kampen an på. Man var nemlig klar over, at det var et yderst skadesramt TTH-hold, der var på besøg i Sparekassen Danmark Arena.

- Det siger noget om den ærgerrighed og ydmyghed, som vi går på banen med. Det er meget vigtigt for os. Vi har store mål i denne sæson, og vi vil spille med i alle turneringer, så derfor er det vigtigt, at vi løste sådan en mental udfordring som den her. Vi vidste nemlig godt, at TTH var ramt på ressourcerne, men vi løste det godt, siger Stefan Madsen.

Den spiller, der fik færrest minutter på banen var Kristian Bjørnsen. Den norske landsholdsfløj forlod hurtigt spilpladsen og overlod pladsen til Jonas Samuelsson.

- Han havde det lidt skidt i maven. Han fornemmede, at han ikke var helt på toppen. Heldigvis havde vi Jonas Samuelsson siddende, og han var klar til at tage de minutter, som han kunne få, siger Stefan Madsen, som dermed kan glæde sig over, at Bjørnsen efter alt at dømme er klar til torsdagens store kamp i Kiel.

- Generelt er alle Champions League-kampe sjove at spille. Vi har tidligere været tæt på i Kiel, og nu håber jeg, at vi får lov til at mærke den intense stemning, som der kan være i Kiel. Vi glæder os helt sindssygt, og så ved vi, at det bliver en helt anden opgave. Men vi tror på, at vi kan gå ned og drille dem, siger Stefan Madsen.