Mæhle: - Jeg er altid kommet fra baghjul

AALBORG: Det er gået ekstremt hurtigt for AaB’s stortalent Joakim Mæhle, der tirsdag underskrev en treårig aftale med option for yderligere et år med KRC Genk, der i denne sæson nåede kvartfinalen i Europa League.

Højrebacken har fået sit store gennembrud for AaB i den første sæson, efter han sidste sommer blev rykket op på Superligaholdet fra ungdomsrækkerne.

- Havde du spurgt mig for et år siden, så havde jeg jo ikke engang troet, at jeg ville stå med så lang en aftale i AaB. Så det er da lidt vildt. Men jeg tror også, at det har noget at gøre med, at jeg hele vejen igennem min karriere er kommet fra baghjul. Jeg har aldrig fået noget forærende, men jeg har hele tiden skullet kæmpe for det. Og det er jeg klar til at gøre igen, siger Joakim Mæhle.

På den måde minder hans karriereforløb meget om Nicolaj Thomsen, der også kom fra baghjul i sin tid i AaB, og efter flotte sæsoner på superligaholdet blev solgt til første franske Nantes og siden FC København.

- Det kan man måske godt sige. For i ungdomsrækkerne har jeg også været vant til at spille på andetholdet - både som U17 og U19-spiller, siger Joakim Mæhle, der ikke er bekymret for, om han tager for tidligt ud.