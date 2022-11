Mænd gemte sig på toilet - nu er de fængslet

NØRRESUNDBY:To mænd blev ved et grundlovsforhør fredag varetægtsfængslet fire uger, sigtet i en narkosag, efter politihunde torsdag fandt frem til den på et offentligt toilet i Nørresundby.

Nordjyllands Politi fik torsdag eftermiddag melding om, at to mænd kørte rundt i en bil uden nummerplader, og at de tilsyneladende var påvirkede af alkohol eller narko. Bilen var set nær Circle K-tankstationen på Forbindelsesvejen i Nørresundby.

Politiet sendte flere patruljevogne til området, og det udviklede sig til en kort biljagt, inden de to mænd stoppede i den stjålne bil og stak af til fods.

En hundepatrulje fandt frem til de to mænd, som havde gemt sig på et toilet ved Skanseparken i Nørresundby. Mændene blev anholdt.

På toilettet fandt politiet en større mængde narko, og på den baggrund blev de to mænd fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet. Ifølge politiets sigtelse blev der fundet 700 gram amfetamin og 93 gram hash i toiletbygningen.

De to anholdte - en 31-årig mand fra Mors og en 34-årig mand fra Pandrup-området - nægter sig begge skyldige, oplyser anklager Malene Andersen fra Nordjyllands Politi.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, da politiet fortsat efterforsker sagen.